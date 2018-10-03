YUMURTA ÜRETİCİLERİNDEN UYARI; 1 AYLIK YUMURTA STOĞUMUZ KALDI

Haber-Kamera: Gül KABA- Faruk KAHRAMAN/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Yumurta Üreticileri Toptancıları ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yıldırım, yumurta stoklarının azaldığına dikkat çekerek, maliyetlerinin yüzde 30 arttığını ve böyle giderse yumurta fiyatlarına ciddi oranda zam geleceğini söyledi. Yıldırım, "Stoklu gidiyoruz, bir ay daha bizi götürecek stoğumuz var" dedi.

Enflasyonun yükselmesi, maliyetlerin, benzinin artması ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle gıda ürünlerine yüzde 30'dan yüzde 100'e varan oranlarda zam geldi. Yetkililer, okulların açılması ve havaların soğumasıyla yumurta satışlarının arttığını ancak maliyetlerinin yükselmeye devam etmesiyle yumurta fiyatlarına zam geleceğini belirtti.

'SATIŞLARIN DURMASINDAN KORKUYORUZ'

Yumurtayı sarmak için kullanılan ambalaj malzemelerinin yüzde 60'ını ithal ettiklerini ve onlara da yüzde 40 oranında zam geldiğini söyleyen Yıldırım, "Maliyetlerimiz arttığı için yumurtaya küçük zamlar gelecektir, stoklarımız azalıyor. Yumurtayı sardığımız ambalajın yüzde 60'ını ithal ediyoruz. Yumurta paketleme makinelerinin parçalarına da yüzde 30 zam geldi. Satışların durmasından korkuyoruz" dedi.