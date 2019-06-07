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Yumurta yemek için girdiği kafeste kapalı kalan porsuk kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 13:36 | Son Güncelleme

Muğla'daki İztuzu Plajı'nda caretta caretta yumurtalarını yemek için girdiği kafeste kapalı kalan porsuk, kurtarılarak doğaya salındı - Yumurtaları yemeye çalışan porsuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların yumurtasını yemek için girdiği kafeste kapalı kalan porsuk kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, İztuzu Plajı'ndaki caretta caretta yumurtalarını korumak için yerleştirilen kafeslerden birine porsuğun girdiğini fark etti. Yuvadaki yumurtaları yemeye çalışırken kafeste kapalı kalan porsuk, görevlilerce kafesten çıkartılarak doğal ortamına bırakıldı.

Porsuk, bir DEKAMER görevlisince cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kamera kaydında porsuğun, yumurtaları yemek için kumu eşeleyerek yuvaya girdiği ve daha sonra kafesten çıkartılarak doğaya salındığı yer alıyor.

- Kafesleme en etkin koruma yöntemi

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, yaptığı açıklamada, kafesleme işlemi yapılmadığında yuvaların yüzde 70'inin vahşi hayvanlar tarafından tahrip edildiğini söyledi.

Kafeslemenin yerinde koruma için en etkin yöntemlerin başında geldiğine işaret eden Kaska, "Dün gece kayıt altına aldığımız görüntülerde olduğu gibi porsuk gibi inatçı hayvanlar bu koruma yöntemini zaman zaman aşabiliyorlar. Öte yandan dişi kaplumbağalar, yuvalama sezonunda yüzlerce yumurta bırakıyor. Ancak denize ulaşsalar dahi yırtıcıların göz hapsinde olan yavruların hayatta kalma oranı oldukça az." diye konuştu.

Kaska, bilinçsiz insanların yuva ve yumurtaları tahrip etmesinin de caretta carettaların hayatta kalma şansını azalttığını vurguladı.

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