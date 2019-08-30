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Yumurta yüklü TIR devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 10:50 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, yumurta yüklü TIR devrildi, 2 kişi yaralandı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, yumurta yüklü TIR devrildi, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 07.00 sıralarında Sivas-Malatya Karayolu'nun Bostankaya köyü yakınlarında meydana geldi. Avni Aktaş yönetimindeki 14 AAH 421 plakalı yumurta yüklü TIR, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü Aktaş ile beraberinde bulunan Şahin Ceylan, sıkışarak yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak, ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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