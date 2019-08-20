Yumurta yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı

Yasin KIRAS/İMRANLI(Sivas), (DHA)- SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yumurta yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Piredede köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Yıldırım (60) yönetimindeki 19 BS 189 plakalı yumurta yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde yan yatarak devrildi. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Menmet Yıldırım İmranlı Devlet Hastanesi'ndeki yapılan ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi. TIR'da bulunan yumurta kolileri kaza sonrası yola saçıldı.

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