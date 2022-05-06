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  4. Yumurtadan çıkan şaşırttı! Akıllara durgunluk veren olay

Yumurtadan çıkan şaşırttı! Akıllara durgunluk veren olay

06.05.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kandıra ilçesinde bir kümeste dört bacaklı civciv dünyaya geldi. İki bacağı üzerinde durabilen civciv, görenleri şaşkına çevirdi.

Yumurtadan çıkan şaşırttı! Akıllara durgunluk veren olay

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yumurtadan çıkan dört bacaklı civciv görenleri şaşırtıyor. Tek başına beslenebilen civciv, iki bacağı üzerinde gezinebiliyor. İşte haberin detayları...

Kırsal Akdurak Mahallesi'nde yaşayan Kadir Doğan'a ait kümeste kuluçkaya yatırılan yumurtaların birinden dört bacaklı civciv çıktı.

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TEK BAŞINA BESLENEBİLİYOR

Civciv, iki bacağı üzerinde serbestçe gezinip tek başına beslenebiliyor.

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Doğan, AA muhabirine, böyle bir durumla ilk defa karşılaştığını belirterek fazla uzva sahip olması dışında civcivin hareketlerinin normal olduğunu söyledi. (AA)

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Kocaeli
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