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Yumurtalarını koruyan dev pitonun saldırısından refleks ile kurtuldu

27.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Sürüngen Hayvanat Bahçesi’nin sahibi, yumurtalarını koruyan dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı. Hayvanat bahçesi sahibinin hayat kurtaran refleks ise kameraya yansıdı.

Yumurtalarını koruyan dev pitonun saldırısından refleks ile kurtuldu

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde hayvanat bahçesinin dev piton ile imtihanına ait görüntüler viral oldu. Sürüngen Hayvanat Bahçesi Sahibi Jay Brewer, yumurtalarını koruyan bir pitona ait birkaç yumurtasını almaya kalktı.

Yumurtaları korumak için alan Brewer elindeki çubuk yardımıyla dev pitonu itmeye çalıştığı sırada, yılanın saldırısına uğradı. Pitonun saldırısından refleski sayesinde son anda kurtulan Brewer, amacının sadece birkaç yumurtayı güvenli bir yere taşımak istediğini söyledi.

Brewer’ın pitonun saldırısından kurtulma anları ise sosyal medyada binlerce kez izlendi. (DHA)

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