HABER

Yumurtalık kanserini yendi, anne oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 12:24 | Son Güncelleme

  ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Suzan Yazar'a (37), 18 yaşında şiddetli karın ağrısıyla gittiği doktorda yumurtalık kanseri teşhisi konuldu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Suzan Yazar'a (37), 18 yaşında şiddetli karın ağrısıyla gittiği doktorda yumurtalık kanseri teşhisi konuldu. Yazar, önce kanseri yendi, ardından ise, 3 yıl arayla 2 çocuk sahibi oldu.
Suzan Yazar, 18 yaşında şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Isparta'da bulunan hastaneye başvurdu. Burada yapılan incelemede Yazar’a yumurtalık kanseri teşhisi konuldu. İlk ameliyatı gerçekleştirilen Yazar, daha sonra tedavisi için doktor arayışına girdi. Ankara’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Melahat Atasever ile tanışan Yazar, 20 yaşında ikinci ameliyatını oldu. Ardından kemoterapi tedavisi gören Yazar, ileride çocuğu olmayacağı endişesi yaşadı. 2012 yılında evlenen Suzan Yazar, 1 yıl sonra 14 yıl boyunca tedavi gördüğü kanseri yendi. Yazar, ardından da 2014 ve 2017 yıllarında çocuklarını kucağına aldı.
'DOKTORUM SAYESİNDE ATLATTIK'
Suzan Yazar, hastalığını öğrendiğinde 18 yaşında olduğunu ve durumun ciddiyetinin farkına varamadığını anlatarak, "Doktorum genç olduğum için hastalığımı atlatabileceğimi söyledi. Ameliyatlarım sonrasında kemoterapi aldım. Zorlu bir dönemden geçtim, saçlarım döküldü. Doktorum her şeyin yolunda gittiğini, evlenip çocuk sahibi olabileceğimi söyledi. Yaşım ilerledikçe ve çocuk sahibi olmayı isteyince hastalığın ciddiyetinin farkında vardım. Doktorum 'olmaz' demedi; her zaman 'olur' diye yaklaştı" dedi.
'ŞİMDİ İYİYİM, İKİ ÇOCUĞUM VAR'
2012 yılında evlendiğini ve 2014 yılında ilk çocuğu Yiğit’i (5), ikincisi Defne'yi de 2017 yılhında kucağına aldığını kaydeden Yazar, "14 sene boyunca tedavi gördüm. Şimdi iyiyim ve iki çocuğum var, mutluyum, çocuklarımın sağlığı da gayet iyi. Bu hastalığı doktorum sayesinde yendim. Hiçbir zaman olumsuz bir şey söylemedi. Kötü dönemlerimde de destek oldu. Şu anda her şey iyi gidiyor. Rutin kontrollerim devam ediyor" diye konuştu.
'3'ÜNCÜ ÇOCUĞUMU DOĞURABİLİR MİYİM DİYE SORDU'
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Melahat Atasever, Suzan Yazar'ın yumurtalık kanseri teşhisi konulan yumurtalığını alarak, diğer yumurtayı da biyopsi şeklinde aldıklarını söyedi. Yumartalık dışında tüplerini korumaya aldıklarını kaydeden Doç. Dr. Atasever, "14 yıl boyunca tedaviye geldi. Çocukları normal doğumla dünyaya geldi. İkinci çocuktan sonra çok ufak rahim ağzı kanseri başlangıcı tespit ettik. Onun da tedavisini gerçekleştirdim. Şu anda hastamız sağlıklı, mutlu ve ailesi ile birlikte hayatına devam ediyor. Hatta '3'üncü çocuğumu doğurabilir miyim?' diye sordu. Durumu gayet iyi, mutlu ve huzurlu. 6 ayda bir rutin kontrollerine devam ediyoruz" dedi.
'YUMURTALIK KANSERİNDE ÇOCUK İHTİMALİ ZORDUR'
Yumurtalık kanserinin sinsi bir hastalık olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Atasever, "Bu hastalık kişiye hiç belirti vermez. Bu hastamız da öyleydi. Yumurtalık kanseri hastalarında çocuk olma ihtimali çok zordur. Belki de imkânsız olabiliyor. Tecrübeli cerrahi yöntemlerle doğum yapacak hastalarda daha dikkatli olmamız gerekiyor. Daha erken yaşlarda kızlar karın ağrısı ile adet görebiliyorlar. Bunlara ‘sana bir şey olmaz, herhangi bir sıkıntı olmaz’ diye baştan savurma etmemeleri gerekiyor. Bir doktordan cevap alamazlarsa bile farklı doktorlara başvurmaları gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------
-Suzan Yazar ve çocuklarından görüntü
-Suzan Yazar röp.
-Doç. Dr. Melahat Atasever röp.
-Detaylar
Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

İşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyorİşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyor
Bahçeli: Türkiye s-400'ü alacak ve konuşlandıracaktır bu iş bitmiş, konu kapanmıştır Bahçeli: Türkiye s-400'ü alacak ve konuşlandıracaktır bu iş bitmiş, konu kapanmıştır 
30 bin kişiyi evlendiren nikah memuru, bu kez kızının nikahını kıydı30 bin kişiyi evlendiren nikah memuru, bu kez kızının nikahını kıydı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da İzol aşireti mensupları arasında kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İstanbul Bağcılar'da korkutan yangın!

Bu sabah istanbul...

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi

5 katlı bina tahliye edildi!

Bursa’da korkunç olay! Arkadaşına kurşun yağdırdı

Arkadaşına kurşun yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.