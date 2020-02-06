HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yumurtalık kanserinin 10 belirtisine dikkat!

Yumurtalık kanserinin 10 belirtisine dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.02.2020 11:57 | Son Güncelleme

Yumurtalık kanseri her yaş grubundaki kadınlarda görülebilen bir kanser türü. Ancak menopoz sonrası görülme sıklığının daha fazla olduğu söylenebilir. Yumurtalık kanserini tehlikeli yapan en büyük etkenlerden biri de erken evrede belirti göstermemesi. Bu da yumurtalık kanseri tanısının geç konulmasına yani yumurtalık kanseri tedavisinde gecikmeye neden olmakta. Bu nedenle yumurtalık kanseri belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak daha çok önem taşıyor.

Yumurtalık kanserinin 10 belirtisine dikkat!

Yumurtalık kanseri belirtileri ile ilgili bilgi veren Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Karaca, yumurtalık kanserinde modern tedavi yöntemlerinden bahsetti.

Yumurtalık kanseri, köken aldığı dokunun türüne bağlı olarak ikiye ayrılır. Hastalığın türü, ortaya çıkma ihtimali ve başlama yaşını değiştirmektedir. Hiç doğum yapmamış ve ailede, meme ve yumurtalık kanseri öyküsü olan kişilerin hastalığa yakalanma riski yükselmektedir. Ancak en önemli risk faktörü ileri yaş olarak kabul edilmektedir. Özellikle menopoz sonrası tek başına östrojen hormonu desteği, yumurtalık kanserini tetikleyen faktörler arasındadır.

YUMURTALIK KANSERİ SİNSİ İLERLEYEBİLİYOR

Yumurtalık kanserinin en önemli özelliği, hiçbir belirti vermeden ilerlemesidir. Hastalık belirli bir evreye ulaştığında bu olguların yarıya yakın bölümü jinekolojik muayene sırasında tesadüfen fark edilir. Karında şişlik ve vajinal kanama gibi şikayetler sadece bu hastalığa özgü olmamakla birlikte yumurtalık kanserinin de ilerlediğinin göstergesidir.

YUMURTALIK KANSERİ BELİRTİLERİ NELER?

Yumurtalık kanserine işaret eden belirtiler:

1-İştah kaybı

2-Hızlı bir şekilde tokluk hissedilmesi, şişkinlik

3-Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve özellikle kabızlığın ortaya çıkması

4-Mesane alışkanlıklarında değişiklik ve sık sık idrara çıkma ihtiyacı

5-Vajinal kanama

6-Kilo kaybı

7-Karında basınç hissi ve şişkinlik

8-Kasıkta dolgunluk veya ağrı

9-Uzun süreli hazımsızlık

10-Gaz veya bulantı.

DÜZENLİ MUAYENE YAŞAMSAL ÖNEM TAŞIYOR

Yumurtalık kanserinde erken tanı yaşamsal önem taşımaktadır. Düzenli jinekolojik muayene ve kan testleri, hastalığın saptanmasına yardımcı olmaktadır. Vajinal ultrason ile muayenede tespit edilen bir kitlenin, cerrahi müdahale ve biyopsi ile nasıl bir yapıya sahip olduğu saptanmaktır. Yumurtalık kanseri evreleri, hastalığın gösterdiği yayılıma göre belirlenir ve tedavi planı da hastalığın evresine göre düzenlenmektedir.

ERKEN EVREDE CERRAHİYE BAŞVURULUYOR

Erken evrede tanı konulan yumurtalık kanseri tedavisinde, cerrahi ile tümörün tamamen çıkarılarak o bölgenin temizlenmesi hedeflenir. Erken dönem hastalarında sadece cerrahi yeterli olmaktadır. İleri evre yumurtalık kanserinde ise hastalık diğer organlara yayılmışsa önce kemoterapi ile kitlenin küçültülmesi planlanır. Daha sonra uygulanacak cerrahi, küçülen kitlenin çıkarılarak bölgenin temizlenmesi için yapılmaktadır.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER İşte dünyanın en zengin kedisi İşte dünyanın en zengin kedisi
Bir türlü tanı konulamıyorsa... Bu belirtilere dikkat!Bir türlü tanı konulamıyorsa... Bu belirtilere dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yumurtalık kanseri kanser sağlık

En Çok Okunan Haberler

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

Kule ile pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıktı

Kule ile pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıktı

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve çığ uyarısı yapıldı

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve çığ uyarısı yapıldı

Polis memuru, otomobilini çalan 17 yaşındaki genci öldürdü

Polis memuru, otomobilini çalan 17 yaşındaki genci öldürdü

Dev hava yolu şirketinden çalışanlarına 'ücretsiz izin yapın' çağrısı

Dev hava yolu şirketinden çalışanlarına 'ücretsiz izin yapın' çağrısı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

2 kişinin ölümüne neden olmuştu! Meğer korunmak için...

2 kişinin ölümüne neden olmuştu! Meğer korunmak için...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sigarayı bırakmak kolay, sürdürmek için çaba gerekiyor!

İçimi hafif sigaralar bırakmaya çare olmuyor

Migren belirtilerine dikkat! Soğuk havayla tetikleniyor

Salam yediğinizde başınız ağrıyorsa sebebi bu olabilir

Tanısı zor konulan dermotolojik hastalıklara dikkat!

Bir türlü tanı konulamıyorsa... Bu belirtilere dikkat!

Canan Karatay yine ezber bozdu! Koronavirüs açıklamasıyla şaşırttı

Canan Karatay yine ezber bozdu! Koronavirüs açıklamasıyla şaşırttı

2020 beslenme trendini şekillendiren 10 madde!

İşte 2020 yılının beslenme trendi!

Kışın bunları mutlaka tüketin! İşte vücudu yenileyen besinler

Bu besinler vücudu yeniliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.