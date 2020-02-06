Yumurtalık kanserinin 10 belirtisine dikkat!

Yumurtalık kanseri belirtileri ile ilgili bilgi veren Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Karaca, yumurtalık kanserinde modern tedavi yöntemlerinden bahsetti.

Yumurtalık kanseri, köken aldığı dokunun türüne bağlı olarak ikiye ayrılır. Hastalığın türü, ortaya çıkma ihtimali ve başlama yaşını değiştirmektedir. Hiç doğum yapmamış ve ailede, meme ve yumurtalık kanseri öyküsü olan kişilerin hastalığa yakalanma riski yükselmektedir. Ancak en önemli risk faktörü ileri yaş olarak kabul edilmektedir. Özellikle menopoz sonrası tek başına östrojen hormonu desteği, yumurtalık kanserini tetikleyen faktörler arasındadır.

YUMURTALIK KANSERİ SİNSİ İLERLEYEBİLİYOR

Yumurtalık kanserinin en önemli özelliği, hiçbir belirti vermeden ilerlemesidir. Hastalık belirli bir evreye ulaştığında bu olguların yarıya yakın bölümü jinekolojik muayene sırasında tesadüfen fark edilir. Karında şişlik ve vajinal kanama gibi şikayetler sadece bu hastalığa özgü olmamakla birlikte yumurtalık kanserinin de ilerlediğinin göstergesidir.