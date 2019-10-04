Yumurtalık rezervi azalmış kadınlarda gebelik artık mümkün

Hızlanmış yumurta rezervi kaybı ve 40 yaş öncesi erken menopoz yaşayan kadınların da artık anne olması mümkün hale geldi. Son yıllarda geliştirilen tedaviler sayesinde bu kadınların da çocuk sahibi olabileceklerini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinden Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Namık Kemal Duru, “Erken yumurtalık yetmezliği yaşayan kadınlara yapılacak küçük bir operasyon sonrasında, ‘kendi yumurtalarıyla’ gebe kalma şansını veriyoruz” dedi. Son zamanlarda kadınların iş dünyasında daha aktif olması ve geç yaşta evlenmesi ayrıca yediğimiz hazır gıda ile birlikte sağlıklı doğum oranları azalmış durumda. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadınların yaşadığı problemler arasında olan hızlanmış yumurta rezervi kaybı ve 40 yaş öncesi erken menopoz ise kadınların korkulu rüyası oldu. Fakat bu alanda son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar ve gelişmeler ise oldukça umut verici. Dünyada az sayıda merkezde uygulanan bu tedaviler hakkında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Namık Kemal Duru merak edilenleri yanıtladı.

“Gebe kalamama nedeniniz erken yumurtalık yetmezliği kaynaklı olabilir”

Kadınların yumurta havuzunun çocukluk, ergenlik ve erişkinlik dönemleri boyunca giderek azalma gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Namık Kemal Duru toplumda her 100 kadından 1’inin ise yumurta rezervi kaybının hızlı geliştiğini dile getirdi. Sonuç olarak da bu durumun 40 yaşından önce menopoz ile sonuçlandığını kaydeden Prof. Dr. Duru ayrıca, “Azalmış yumurtalık rezervi ve kaçınılmaz erken yumurtalık yetmezliği olan kadınlar sıklıkla infertilite (gebe kalamama) sorunu ile karşılaşırlar ve tedavisi en zor infertil hasta grubunu oluştururlar” şeklinde konuştu.

Aileler yumurta bağışı tedavisini reddediyor

Bu hasta grubundaki önemli klinik problemin, yumurtalıklarda istirahat halinde bulunan yumurtalar olmasına ve yumurtlama uyarıcı tedavi yapılmasına karşın, yumurta geliştirilememesi olduğuna değinen Duru, bu hastalarda yüksek doz Yumurta Uyarıcı Hormon (FSH/Follikül Stimulan Hormon) tedavisiyle bile çok sınırlı sayıda yumurta elde edilebildiğine dikkat çekti. “Erken Yumurtalık Yetmezliği tedavisi için başvuran ailelere genellikle yumurta bağışı (Donasyon) öneriliyor. Fakat maalesef birçok aile sosyal ve dinsel nedenlerle yumurta bağışı tedavisini yaptırmaktan kaçınıyor” dedi.