HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Yumurtanın içinden çıkan hayatının şokunu yaşattı! 'Böyle şey görmedik'

Yumurtanın içinden çıkan hayatının şokunu yaşattı! 'Böyle şey görmedik'

07.09.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da büyüklüğü dikkat çeken yumurta kırılınca içinden çıkan şey şaşkına çevirdi. Kümesin için yumurtayı gören Azra Akın, yumurtanın içinden başka bir yumurtanın daha çıktığını gördü. Akın, ''Görünce çok şaşırdım. Bu güne kadar hiç böyle bir şey görmedik” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Yumurtanın içinden çıkan hayatının şokunu yaşattı! 'Böyle şey görmedik'

İlginç olay, Adıyaman’ın Samsat ilçesi Taşkuyu köyünde meydana geldi. Şeref Akın’ın kümesinde bulunan tavuklardan birisi diğer yumurtaların yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir yumurta çıkardı. Sabah kahvaltıda pişirmek için kümese yumurta almaya giden Azra Akın, yumurtalar içerisinde ki büyük yumurtayı fark etti.

İÇİNDEN BAŞKA BİR YUMURTA ÇIKTI

Yumurtayı alarak annesine götüren Azra Akın, farklı olan bu yumurtayı kırarken cep telefonuyla bu anları kaydetti. Yumurta kırıldığında içerisinden kabuklu başka bir yumurta çıktı. İçerisinden çıkan yumurtayı kırdığında ise yumurtanın sarısı ve beyazı çıktı.

Screenshot_24

Şeref Akın’ın yeğeni Azra Akın, “Sabah kümesten tavukların yumurtalarını almak istediğimde büyük bir yumurta gördüm. Annem yumurtayı kırdığında enteresan bir şekilde içinden bir tane daha yumurta çıktı. Bende bunu görünce çok şaşırdım. Bu güne kadar hiç böyle bir şey görmedik” diye konuştu.

Screenshot_25

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkonda öyle görünce... Gece vakti yaptığı şaşkına çevirdiBalkonda öyle görünce... Gece vakti yaptığı şaşkına çevirdi
Bunu tek parti başardı! Son anketten çarpıcı sonuçlarBunu tek parti başardı! Son anketten çarpıcı sonuçlar
Erdoğan'dan doğal gaz sorusuna dikkat çeken yanıt! "Bütün silahları kullanıyor"Erdoğan'dan doğal gaz sorusuna dikkat çeken yanıt! "Bütün silahları kullanıyor"
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İkinci el otomobil için son hafta! 60 bin lirayı geçti: Panikle ucuza araba satmaya başladılar...

İkinci el otomobil için son hafta! 60 bin lirayı geçti: Panikle ucuza araba satmaya başladılar...

Yok artık, bu nasıl olur? G.Saray'ın golcüsü geldiği gibi gidiyor

Yok artık, bu nasıl olur? G.Saray'ın golcüsü geldiği gibi gidiyor

Türkiye’yi üzen görüntü! 'Kan ağlıyor' diyerek paylaştı…

Türkiye’yi üzen görüntü! 'Kan ağlıyor' diyerek paylaştı…

Satın aldığı evde tadilat yaparken adeta hazine buldu! Mutluluğu ise kısa sürdü

Satın aldığı evde tadilat yaparken adeta hazine buldu! Mutluluğu ise kısa sürdü

Gündemi sallayacak 'adaylık' çıkışı! "Altılı masa yapmazsa..."

Gündemi sallayacak 'adaylık' çıkışı! "Altılı masa yapmazsa..."

Yeni anketin sonuçları geldi! 6'lı masa ile ilgili çarpıcı iddia

Yeni anketin sonuçları geldi! 6'lı masa ile ilgili çarpıcı iddia

İlginizi Çekebilir

Bir TikTok çılgınlığı: Slugging! Yüzlerine sürüp paylaşıyorlar

Bir TikTok çılgınlığı: Slugging! Yüzlerine sürüp paylaşıyorlar

Görenler gözlerine inanamadı! “İyi şansa işaret ediyor”

Görenler gözlerine inanamadı! “İyi şansa işaret ediyor”

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Kıl payı kurtuldu! Bir yudum bile almış olsaydı...

Kıl payı kurtuldu! Bir yudum bile almış olsaydı...

Sevgilisini öldürdü! Parçalara ayırıp çocukları için yemek yaptı

Sevgilisini öldürdü! Parçalara ayırıp çocukları için yemek yaptı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.