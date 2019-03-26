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Yumurtası 400, civcivi bin lira

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 12:49 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde daha önce gazetecilik yapan Deniz Özandaç, cins tavuk besiciliğine başladı ve doğal yaşamda beslediği tavukları birçok ülkeye ihraç ediyor.Ceyhan’ın Yeni Nazımbey Mahallesi’nde yaşamını sürdüren evli ve 4 çocuk babası olan Deniz Özandaç, kanatlı hayvanlara karşı sevgisi olması nedeniyle tavuk besiciliğine başladığını söyleyerek, “Tavuklarım Black Mottled Brahma ırkı olmak üzere değişik cinste tavuk besiciliği yapıyorum” dedi.Yumurtalarını ve civcivlerini ve anaç tavukları başta Arap ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ettiğini kaydeden Deniz Özandaç, “İhraç ettiğim ülkeler arasında Romanya, Bulgaristan, Kore, Tayvan, Cezayir, Fas, Suriye, Irak ve Lübnan bulunuyor.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde daha önce gazetecilik yapan Deniz Özandaç, cins tavuk besiciliğine başladı ve doğal yaşamda beslediği tavukları birçok ülkeye ihraç ediyor.
Ceyhan’ın Yeni Nazımbey Mahallesi’nde yaşamını sürdüren evli ve 4 çocuk babası olan Deniz Özandaç, kanatlı hayvanlara karşı sevgisi olması nedeniyle tavuk besiciliğine başladığını söyleyerek, “Tavuklarım Black Mottled Brahma ırkı olmak üzere değişik cinste tavuk besiciliği yapıyorum” dedi.
Yumurtalarını ve civcivlerini ve anaç tavukları başta Arap ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ettiğini kaydeden Deniz Özandaç, “İhraç ettiğim ülkeler arasında Romanya, Bulgaristan, Kore, Tayvan, Cezayir, Fas, Suriye, Irak ve Lübnan bulunuyor. Elimdeki horozun fiyatı 12 bin lira, tavuklar ise 5 bin ile 10 bin lira arasında değişiyor. Yumurtaları 400 lira ve civcivlerin fiyatı ise bin lira. Dolar üzerinden satışını yapıyorum” şeklinde konuştu.
Deniz Özandaç, evinin bir odasında kurduğu mini kuluçka makinesiyle civciv üretimi yapıyor. Ürettiği civcivleri ise özel kafeslerde besliyor.

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