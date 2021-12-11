HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yumurtaya alerjisi olanlar dikkat! ''Grip aşısından uzak durun''

Yumurtaya alerjisi olanlar dikkat! ''Grip aşısından uzak durun''

11.12.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırat Üniversitesi Hastanesi (FÜ) Başhekimi ve kulak-burun-boğaz (KBB) Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, artan grip hastalığına ilişkin bilgi vererek soğuk algınlığı ve gribin sık görülmeye başladığını kaydetti. Kaygusuz, yumurta alerjisi olanlar ve daha önce aşı yapıldığı zaman alerjik herhangi reaksiyon gelişenlerin ise aşıdan uzak durmasını istedi.

Havaların soğuması ile birlikte artan mevsimsel grip hakkında bilgi veren Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi KBB Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, grip hastalığında bir artış görüldüğünü belirterek bununla mücadelede aşı olmanın büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Prof. Dr. Kaygusuz, yumurtaya alerjisi olanların bu aşıdan uzak durması gerektiğini vurguladı.

Soğuk kış aylarında ya da mevsim geçişlerinde insanların en büyük sorunlarından biri haline gelen gripten korunma yöntemlerine değinen Prof. Dr. Kaygusuz, mevsimsel gripte beklenen bir artış görüldüğünü belirterek, bu hastalıkla mücadelede aşı olmanın büyük önem taşıdığını dile getirdi. Son günlerde gripte artış olduğuna dikkat çeken FÜ Hastanesi Başhekimi ve KBB Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, "Bu zaten havaların soğumasıyla doğal olarak beklediğimiz bir sonuç. Sıklıkla yüksek ateş, baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik ve kas ağrılarıyla birlikte seyreden bir hastalık. Özellikle kalabalık ve toplu yerlere girmede bu dönemde kaçınmak lazım. Dışarı çıkıyorsak ya da kapalı ortama gireceksek mutlaka maske takmak lazım" dedi.

''HASTALIKLA MÜCADELEDE EN ÖNEMLİ SİLAH AŞI''

Bu hastalıkla mücadelede en önemli silahın ‘grip aşısı’ olduğunu aktaran Prof. Dr. Kaygusuz, "En önemlisi de aşı yapmaktır. Gribe karşı korunmada bugün en önemli tedavi yöntemimiz aşıdır ve aşı çok önemli. Burada da en dikkat etmemiz gereken konu, grip aşısını her yıl yeni bir aşı çıktığı için yaptırmak lazım. Bu çok önemli. Çünkü bir geçtiğimiz yılda en sık görülen virüs tiplerine göre aşılar hazırlanmakta ve bir yıl sonra o aşılar uygulanmakta. Yani 10 yıl önceki grip aşısını bugün yaptırmanız söz konusu değil. Her yıl yenilendiği ve gribe yakalanmamak için özellikle her yıl aşı olmamız gerekiyor. Aşı aylarımız da özellikle eylül ve ekim aylarıdır. Bu aylarda aşı yaptırdığımız zaman hastalık daha yeni çıkacağı için koruyuculuğu daha fazla artıyor. Ancak bu aylarda yaptırma şansınız olmamışsa kasım ve aralık aylarında yaptırabiliriz. Aşının koruyuculuğu genellikle 6 ile 8 ay arasındadır. Özellikle 65 yaş ve üstü, hamile kadınlar, 6 aylıktan büyük ve 5 yaşından küçük olan çocuklar ile kronik rahatsızlığı olan hastalar mutlaka aşı yaptırmalı. Yumurta alerjisi olanlar ve daha önce aşı yapıldığı zaman alerjik herhangi reaksiyon gelişenler aşıdan uzak durmalı" dedi.

Screenshot_2

''TOPLU MEKANLARDA BULUNMAYIN''

Toplu mekanlardan uzak durulması gerektiğini bildiren Prof. Dr. Kaygusuz, "Aşı yapmamız halinde hastalığa tekrar çok nadir de olsa yakalanabiliriz. Özellikle kış aylarında toplu mekanlarda bulunma çok yüksek oranda yaşanıyor. Bu mekanlara mümkün olduğu kadar az girmek, toplu taşıma araçlarını mümkün olduğu kadar az kullanmak lazım. Yine kreşlerde ve askeri kışlalarda hastalığın yayılmamasına dikkat edilmeli. Maske kullanmak ve hasta iseniz mutlaka iki gün evde kendinizi izole etmeniz gerekiyor. Bu hem vücudumuzun dinlenip hastalığı yenmesi açısından hem de hastalığın başka insanlara bulaştırılmasının engellenmesi konusunda önemli. Hapşırırken mutlaka mendil kullanmalıyız. Mendiliniz yok ise sağ dirsek içine ya da sol dirsek içine doğru hapşırmalıyız” diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Dünyanın en güzel bireyi geliyor!""Dünyanın en güzel bireyi geliyor!"
PARTNERSerenay yakayı ele verdiSerenay yakayı ele verdi
Evde de hazırlanıyor, şifası saymakla bitmiyorEvde de hazırlanıyor, şifası saymakla bitmiyor
Anahtar Kelimeler:
Aşı grip aşısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu akım cesaret istiyor! Ünlü isimler hemen ayak uydurdu

Bu akım cesaret istiyor! Ünlü isimler hemen ayak uydurdu

Dünyanın en güçlü kadınları! Türkiye’den de bir isim...

Dünyanın en güçlü kadınları! Türkiye’den de bir isim...

Ortak nişanlısı olan ikizlerinden itiraf: “Aynı anda hamile...”

Ortak nişanlısı olan ikizlerinden itiraf: “Aynı anda hamile...”

Usta yönetmenin filmine yıldız yağmuru! Kadro genişletildi

Usta yönetmenin filmine yıldız yağmuru! Kadro genişletildi

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Yeni kararı duyurdular!

Yeni kararı duyurdular!

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.