Yumuşacık ve puf puf: Gelin pastası tarifi

Çay saatlerini lezzetiyle donatan, görüntüsüyle şık bir hale getiren gelin pastası yapmaya ne dersiniz? Akışkan ve beyaz kreması, bol sütlü şerbeti ile damakları mest eden gelin pastası tarifi için mutlaka bir kez de olsa mutfağa girmenizi öneriyoruz. Gelin pastası nasıl yapılır diyorsanız lafı uzatmadan tarifin detaylarına geçiyoruz. GELİN PASTASI TARİFİ İsmi güzel, tadı güzel, görüntüsü güzel gelin pastasının bir de hafif bir tadı olduğunu söylesek size... O zaman kesinlikle bu pastanın tarifini öğrenmek isteyeceksiniz. Gelin pastası tarifi, lezzetiyle trileçeyi andırır. Sünger kıvamında bir kek, bol sütlü şerbet ile birleşiyor. Bir de bunun yanına muazzam kreması eklenince bu pastanın adı ‘gelin’ diyor. İsminin pasta olması onu ağır bir tatlı yapmaz. Gelin pastası yapılışı için hazırsanız mutfağa giriyoruz sevgili okur. GELİN PASTASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER Keki için: Bir su bardağı un

4 adet yumurta

Bir çay bardağı toz şeker

Bir paket vanilya Şerbeti için: 500 ml tam yağlı süt

Bir çay bardağı toz şeker

Bir çay kaşığı vanilya özütü Kreması için:

Bir çay bardağı toz şeker

4 su bardağı süt

Bir adet yumurtanın sarısı

Bir yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı un

Bir paket vanilya Üzeri için:

Bir su bardağı Hindistan cevizi tozu GELİN PASTASI NASIL YAPILIR? Gelin pastası yapılışı için ilk olarak keki hazırlamakla işe başlayacağız. Malzeme listesinde bulunan yumurtaları öncelikle oda sıcaklığına getirin. Yumurtaların sarısı ve beyazlarını iki ayrı kapta ayırın. Yumurta beyazlarının olduğu kaba şekerin yarısını ilave edin ve mikser yardımıyla çırpın. Karışımın kar gibi bembeyaz olması şart. Diğer kapta bekleyen yumurta sarılarını, kalan şekeri ve vanilya ile birleştirin. Mikser yardımıyla malzemeler homojen hale gelene kadar çırpın. Yumurta sarılı karışımın içine köpürttüğünüz yumurta beyazı karışımının yarısını ekleyin ve spatula yardımıyla alttan üste olacak şekilde hafif hafif karıştırın. Sonrasında içine unu da ilave edip karıştırmaya devam edin. Şimdi yarım kalan yumurta beyazını da karışıma ekleyip yumurta beyazlarını söndürmeden malzemeleri harmanlayın. Hazırladığınız kek harcının pofuduk olması önemli. Bu işlem kekin piştikten sonra da yumuşak kalmasına yardımcı olacaktır.

Hazırladığını kek harcını düz bir kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında keki üzeri hafif bir şekilde kızarana kadar pişirin. Tabii kekinizin çiğ kalmaması da önemli. Bunu anlamak için keki fırından çıkardıktan sonra kürdan testi yapabilirsiniz. Kürdanı keke batırıp çıkarın. Eğer hiçbir tortu kürdanda kalmıyorsa kek pişmiş demektir. Keki fırından çıkardıktan sonra bir köşede soğumaya bırakın. Sıra geldi pastanın şerbetini hazırlamaya... Bunun için derin bir kabın içinde sütü, şekeri ve vanilyayı karıştırın. Şekerin erimesi için şerbeti hızlı bir şekilde karıştırın. Bu aşamada mikserden de faydalanabilirsiniz. Şerbeti ısıtmayacağız. Gelin pastası yapılışında sütlü şerbet soğuk olmalıdır. Kek soğuduktan sonra sütlü şerbeti kekin üzerine dökün. Şerbetin kekin her bir noktasına gelmesine özen gösterin. Kekin şerbeti hızlı ve iyi bir şekilde çekmesi için yaklaşık 1 saat boyunca buzdolabında bekletin. Sıra geldi pasta kremasını hazırlamaya. Bunun için vanilya hariç geri kalan krema malzemelerini bir tencereye alın ve ocağa koyun.