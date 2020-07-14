Yumuşak poğaça tarifi: Tüm tarifleri unutturan pamuk gibi yumuşak poğaça

Yumuşacık hamuru ile pamuğu anımsatan, her bir ısırıkta kendisine aşık eden yumuşak peynirli poğaça tarifi, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olacak. Kolay yumuşak poğaça tarifi nasıl yapılır diyenler için yapım aşamalarını hemen paylaşıyoruz.

YUMUŞAK POĞAÇA TARİFİ MALZEMELERİ

7 su bardağı un

Bir su bardağı sıvı yağ

Bir su bardağı ılık süt

Bir su bardağı sıvı yağ

Bir yumurta

Bir kahve fincanı toz şeker

Bir paket toz maya

Tuz

İç malzemesi için:

Ufalanmış beyaz peynir

Kıyılmış maydanoz

Üzeri için:

Bir adet yumurta sarısı

Çörek otu

YUMUŞAK POĞAÇA TARİFİ YAPILIŞI

Peynirli yumuşak poğaça tarifi için derin bir kabın içine ılık sütü, şekeri ve mayayı alın. Mayayı erimesi için elinizle karıştırın. Sonrasında bu malzemelerin içine sıvı yağı, yumurtayı ve tuzu ilave edin.

için derin bir kabın içine ılık sütü, şekeri ve mayayı alın. Mayayı erimesi için elinizle karıştırın. Sonrasında bu malzemelerin içine sıvı yağı, yumurtayı ve tuzu ilave edin. Malzemeleri bir çırpıcı yardımıyla çırpıp homojen hale getirin.

Şimdi karışımın içine yavaş yavaş unu ilave edin. Tüm malzemeleri yoğurun ve oldukça yumuşak bir hamur hazırlayın.

Hamuru hazır hale getirdikten sonra üzerini temiz bir bezle örtün ve 45 dakika dinlendirin.

45 dakika sonra dinlenen hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Hamurun avuç içinde bastırın ve yassı hale getirin.

Hamurun ortasına hazırladığınız iç harçtan bir miktar koyun ve hamura dilediğiniz şekli verin.

Tüm hamura aynı işlemi uygulayın. Yumurta sarısını çırpın ve fırça yardımıyla poğaçaların üzerine sürün. Son olarak üzerlerine çörek otu serpiştirin.

Poğaçaları yağladığınız fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

YUMUŞAK POĞAÇA TARİFİ ÇEŞİTLERİ

7’den 70’e herkesin severek yediği yumuşak poğaça tarifi birden farklı şekilde yapılabilir; mayasız yumuşak poğaça tarifi, kuru mayalı yumuşak poğaça tarifi, sütsüz yumuşak poğaça tarifi ve sodalı yumuşak poğaça tarifi şeklinde hazırlanabilir.

YUMUŞAK POĞAÇA TARİFİ PÜF NOKTASI

Hamuru hazırlarken unu azar azar eklemeye özen gösterin ve hamurun üzerine örteceğiniz bezin nemli olmasına dikkat edin. Hazırladığınız hamur ele yapışmamalı ve yumuşak kıvamlı olmalı.

