Yün yorganlar kadınların elinde "imece usulü" ile kışa hazırlanıyor

Kadınlardan aynı zamanda Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici Bilengül Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelin geldiği mahallede 25 yıldır dayanışmanın sürdüğünü, komşularıyla her yıl yün yorganları kışa hazırladıklarını söyledi.

Komşular arasında kimin yardıma ihtiyacı varsa ona destek sunduklarını dile getiren Varol, iş birliğiyle günde bir ailenin yorganını yıkayıp diktiklerini belirtti.

"Önce yünleri hazırlıyoruz. Daha sonra ateş yakıyoruz. Yünlerimizi yıkamaya başlıyoruz. Yıkadıktan sonra asarak süzülmesini bekliyoruz. Daha sonra yıkanan yünleri çırpıyoruz. Çalışma alanımız çok müsait olduğu için işlerimizi çok rahat yapabiliyoruz. Bu komşularımızın çok hoşuna gidiyor. Herkesin ihtiyacı el birliğiyle giderilmiş oluyor." diyen Varol, aile büyüklerinden öğrendikleri yöntemleri sürdürmeye devam ettiklerini aktardı.

Varol, "Yün yorgan sağlık açısından da faydalı olduğu için bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz yorgan yapımı ile farkındalık yaratıyoruz. Çoğu genç bu güzelliklerin farkında değil ama adetlerimizde evlenen her kız ve erkeğin çeyizinde yün yorgan olur. Düğün sezonu olduğu için mahallemizde evlenen çok oluyor. Komşularımızla havanın iyi olmasını fırsat bilerek onların yorganlarını da tamamladık." şeklinde konuştu.