Yunan adalarına gitmeye çalışırken yakalandılar

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden tekneyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik ekipleri bugün saat 06.10 sıralarında, Bodrum'un Kargı Adası doğusunda fiber tekneyle Yunan adalarına gitmeye çalışan kaçak göçmen grubu olduğunu fark etti. Tekneyi durduran görevliler; Filistin, Suriye ve Somali uyruklu 21 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, Bodrum Limanı'na götürüldü. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.
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