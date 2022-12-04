Yunan adalarına kaçmaya çalışıyorlardı! 9 FETÖ'cü ile 8 organizatör şüphelisi yakalandı

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Fethiye Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin Aydın'ın Didim ilçesinden, Yunan adalarına deniz yoluyla kaçacakları istihbaratına ulaştı. Yapılan fiziksel ve teknik takip sonucunda şüphelilerin, Didim'in Akbük koyuna gittikleri belirlendi.

17 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri ile dün saat 02.30 sıralarında ortak düzenlenen operasyonda, şüphelilerin Yunan adalarına kaçmak üzere bindikleri tekne durduruldu. Teknede yapılan incelemede meslekten ihraç edilen polisler A.A., M.H.T., İ.Ö., F.S., M.C. ve öğretmenler B.S., S.D., A.K., Z.S.S. ile organizatör şüphelileri A.H.Ç., B.Ç., T.E., H.K., M.Ö., T.D., İ.İ. ve E.S., gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

