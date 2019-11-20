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Yunan adalarında "Kapalı göçmen kampı" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 17:21 | Son Güncelleme

Yeni göçmen kanunu kapsamında Midilli'deki Moria ile Sakız ve Sisam adalarındaki kamplar kapatılacak - "Kapalı kamp" denilen uygulamayla İstanköy ve Leros adalarındaki kampların dışında dolaşıma izin verilmeyecek

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan, Ege adalarındaki göçmen kamplarını kapatıp yerine yeni "Kapalı kamplar" inşa edecek.

Göçten sorumlu Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Hükümet Sözcüsü Steliyos Peças ile yaptığı ortak basın toplantısında, yeni göçmen kanunu kapsamında alınan kararları açıkladı.

Stefanis, Midilli'deki Moria kampıyla Sakız ve Sisam adalarındaki kampların kapatılarak bunların yerine, her biri 5 bin kişilik 3 yeni kamp inşa edileceğini söyledi.

Yeni kampların dışında dolaşıma izin verilmeyeceğini vurgulayan Stefanis, böylece "Kapalı kamp" uygulamasına geçileceğini dile getirdi.

Stefanis, İstanköy ve Leros adalarındaki kampların da kapalı hale dönüştürülmesinin planlanlandığını belirtti.

Yeni kanun kapsamında, büyük yığılma yaşanan adalardan anakaraya 20 bin kişinin taşınmasının amaçlandığını ifade eden Stefanis, ayrıca olası göçmen akınlarına karşı caydırıcı yeni önlemler alınacağını kaydetti.

Stefanis, yeni önemleri şöyle sıraladı:

"Türk-Yunan sınırı yakınındaki Evros bölgesinde ve adalardaki sınır muhafaza görevlilerinin sayısı artırılarak sınır kontrolleri yoğunlaştırılacak. İltica işlemleri hızlandırılacak. Refakatsiz çocuk sığınmacılarla ilgili harekete geçilecek. Ülkede göçmenlerle ilgili faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine, belirli kriterleri sağlama mecburiyeti getirilecek."

Yunanistan'da, kısa süre önce Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatı kapsamında, Türkiye'ye iadeleri hızlandıracak yeni bir iltica sistemi oluşturulması ve Ege Denizi'nde düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesine yönelik kontrollerin sıklaştırılmasını öngören yeni bir kanun kabul edilmişti.

Yeni kanun, iltica işlemlerinin kısaltılması, başvuruları reddedilenlerin temyiz başvurularıyla ilgili yerel idari mahkemelere karar yetkisi tanınması ve iltica talebi reddedilenlerin geri gönderilebileceği "güvenli kaynak ülkeler" ve "güvenli üçüncü ülkeler" listesi oluşturulmasına ilişkin hükümler içeriyor.

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göçmen kampları Yunanistan

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