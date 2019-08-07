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Yunan Adalarında kaybolan İngiliz vatandaşı astrofizikçi ölü bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 07.08.2019 20:54 | Son Güncelleme

Erkek arkadaşı ile birlikte Ege'deki Ikaria Adası'nda tatil yaptığı sırada dağlık bir alanda kaybolduğu belirtilen Kıbrıs Rum asıllı İngiliz vatandaşı 34 yaşındaki astrofizikçi Natalie Christopher'in cansız bedeni bulundu.

Yunan Adalarında kaybolan İngiliz vatandaşı astrofizikçi ölü bulundu

Kıbrıs Rum asıllı İngiliz vatandaşı 34 yaşındaki astrofizikçi Natalie Christopher'in cesedinin kaldığı otelin 1.5 km uzağında bulunduğu belirtildi. Bir vatandaş tarafından bulunan cesedin yanına sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yunanistan Polisi'nden yapılan açıklamada, cesedin 20 metrelik bir derinlikte bulunduğu bildirildi.

SON PAYLAŞIM

Cesedinin bulunduğu bölge ile ilgili Christopher'in bir gün önce paylaşım yapması da dikkat çekti. Astrofizikçi Christopher, sosyal medyada yaptığı son paylaşımda, bölgeyi çok sevdiğini ve yeniden buraya gelmek istediğini belirtmişti.

Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafında gündem olan olay pazartesi günü meydana geldi. Ege'deki Ikaria Adası'nda tatil yapan Christopher'den pazartesi 12.40'tan sonra haber alınamadı. Erkek arkadaşı polise verdiği ilk bilgide; Christopher'in sabah koşusu için otelden çıktığını ve bir daha geri dönüş yapmadığını söyledi. Kayıp haberi üzerine Yunanistan güvenlik güçleri de bölgedeki dağlık alanlarda ve deniz çevresinde arama başlattı. Havadan ve karadan devam eden aramalara polisin yanı sıra askeri birlikler de katıldı.

'ODADA KAN İZİ BULUNDU'

Yunan polisi de, Christopher'in kaybolmadan önce kaldığı otel odasında incelemeler yaptı. Odada kan izine rastlandı. Bunun üzerine oda polis kontrolünde kapatıldı. Astrofizikçi Natalie Christopher'in erkek arkadaşı da gözlem altında tutulmaya başlandı. Rum medyasına göre; otelde görevli bir hizmetçi kadın da polise verdiği ifadede, "Bir gece önce bazı sesler duydum. Bir gün sonra odayı kontrol ederken yatak odasındaki kanepede bir çarşaf vardı. Çiftin gece ayrı odalarda uyuduğu sonucuna varabilecek bir şey bu" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Natalie Christopher astrofizikçi Yunan adaları

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