Yunan adalarında sığınmacı sayısı 9 bine düştü

Yunanistan'ın Türkiye ile deniz sınırını daha sıkı denetlemesi azalmanın nedenlerinden biri olarak görülüyor.Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanlığının verilerine göre Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarında yaşayanların sayısı geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 80 oranında geriledi. Bakanlık Midilli, Sakız, Kos, Leros ve Samos adalarındaki kamplarda şu anda toplam 9 bin sığınmacının bulunduğunu açıkladı. Geçen yıl ise bu kamplarda kalan mültecilerin sayısı 40 binin üzerine çıkmıştı.

Yetkililer, adaların çoğunda büyük ölçüde rahatlama yaşandığına dikkat çekerek daha önce en çok sığınmacının bulunduğu adalardan Kos'ta şu anda sadece 82 kişinin, Leros adasında da 125 kişinin barındığını bildirdi. Her iki adadaki her bir kampın yaklaşık 850 kişiyi barındırabilecek bir kapasitesi var.

Samos adasında da durumun iyileştiği ve şu ana adada 2 bin mültecinin bulunduğu belirtildi. Daha önce Samos'ta bulunan sığınmacıların sayısı 6 binin üzerindeydi. Yaklaşık bin kişi kapasiteli bir kampın bulunduğu Sakız adasında da şu anda 800 kişinin bulunduğu aktarıldı.