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  4. Yunan adalarındaki çile: 4 saat sürdü! Kimse bir adım geri atmadı

Yunan adalarındaki çile: 4 saat sürdü! Kimse bir adım geri atmadı

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
13.08.2024 09:46
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Yurdun en önemli turist bölgesi Ege’deki fiyatların yoğun artışı etkisiyle tatil yapmak isteyen vatandaşlar kapıda vize uygulamasını hayata geçiren Yunan adalarına rotasını çevirdi. Ancak uygulamanın aşırı yavaş olması nedeniyle metrelerce kuyrukta, 4 saat beklediler.

Enflasyonun artması ekonomik sıkıntıları da beraberinde getirirken, Türkiye turizminde artan pahalılık nedeniyle yerli ve yabancı turistler, tatil rotası olarak Yunan adalarını tercih ediyor. Yunan adalarına kapıda vize uygulaması getirmeyi sağlayan anlaşmayla birlikte vatandaşlar Yunan adası bölgelerinde yoğunluk oluşturdu. Dönem dönem artan yoğunluk nedeniyle turistlerin saatlerce sıra beklediği ve yoğunluk nedeniyle feribota binemeden dönmek zorunda kaldıkları ortaya çıktı.

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SAATLERCE SIRA BEKLEDİLER

Ayvalık Deniz Hudut Kapısı başta olmak üzere, Çeşme ve Seferihasar bölgelerinde yoğunluğun en çok bayram tatilinde uzun kuyruklar oluştururken, popüler adalara gitmek isteyen turistler, Ağustos ayında da Yunan adalarını tercih etti. 4 saatte aşkın bekleme süresinin ardından en popüler olan Midilli Adası’na geçebilen vatandaşlar, Symi (Simi) Adası gibi popülasyonu az olan adalar için daha kısa süre beklediler.

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‘KAPASİTE DOLU BİR SÜRE TURİST ALAMIYORUZ’

Kurban Bayramı'nda çok ciddi bir yoğunluk olan Yunan adaları seyahatinde kimi vatandaşlar, "biz o dönem saatlerce burada sıra bekledik ama Yunanistan 'adalarımızın kapasitesi çok doldu bir süre turist alamıyoruz’ diyerek bizi evlerimize geri gönderdi" diyerek geri döndürüldüler. Yetkililer yoğunluğu azaltabilmek amacıyla farklı tarihlerde gelebileceklerini belirtti.

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YUNAN ADALARI BODRUM VE KAŞ’TAN DAHA UYGUN

Türk Lirası'nın değer kaybetmesi ve artan kur nedeniyle fiyatlar Türkiye ile kafa kafaya denilebilir. Burada ise dikkat edilmesi gereken nokta elbette ki Türkiye'de nerede tatil yaptığınızdır... Eğer Bodrum, Kaş gibi pahalı turistlik bölgelere karşılaştıracak olursak Yunanistan fiyatları kesinlikle çok daha uyguna gelmekte! Fakat, Balıkesir, Yalova gibi nispeten daha uygun bölgelerle karşılaştırıldığında Yunan Adaları’yla fiyatların birbirine yakın olduğu söylenebilir.

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yunan adaları
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