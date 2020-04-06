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Yunan adalarındaki çocuk sığınmacılara virüs engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 18:10 | Son Güncelleme

Koronavirüs yüzünde Yunan adalarındaki çocuk sığınmacıların AB üyesi ülkelere gönderilmesinde ilerleme sağlanamıyor.

Politikacılar ve yardım kuruluşları salgının yayılması nedeniyle hızlı davranılması çağrısı yapıyor.Avrupa Birliği Komisyonu Ege Denizi’ndeki Yunan adalarında kalan, ebeveyni yanında olmayan sığınmacı çocukların, onları almak isteyen sekiz ülkeye gönderilmeside yeni tip koronavirüs yüzünden zorluklar yaşandığını açıkladı. AB Komisyonu salgın nedeniyle tahliyenin bir an önce başlaması gerektiğine dikkat çekiyor. Yunan adalarındaki bin 600 sığınmacı çocuk ve gencin gönderilme tarihi konusunda kesin bir tarih verilemiyor.

AB Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlık İşleri Sözcüsü Adalbert Jahnz, yalnız başına kampta kalan çocuk ve gençlerin gönüllü ülkelere gönderilmesi konusunda henüz standart bir prosedür oturtulamamış olsa da ülkelerin söz konusu sığınmacı çocukları hemen almaya başlayabileceğini söylüyor. Sözcü Jahnz, Yunan makamlarının gönüllü sekiz ülkeye gönderilecek çocuk ve gençleri tespit ettiğini, bu nedenle aslında tahliyenin hemen başlayabileceğini vurguluyor. AB Komisyonu Sözcüsü, teknik detayların netleştirilmesi amacıyla BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç Örgütü ve Yunan makamlarının tekrar biraraya geleceğini de vurguluyor.

Sekiz gönüllü ülke var

Mart ayı başında Almanya, Lüksemburg, Fransa, Litvanya, İrlanda, Portekiz, Hırvatistan ve Finlandiya, Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarında yalnız olan sığınmacı çocuk ve gençleri almak istediğini açıklamıştı. Yunan makamlarının şimdiye kadar hangi çocukların nereye gönderileceği konusundaki prosedürü şimdiye kadar tamamlamış olması planlanıyordu.

Kamplarda yalnız kalan çocuk ve gençlerin gönüllü sekiz Birlik üyesi ülkesine dağıtımını AB Komisyonu ile birlikte Yunan makamları ve Birleşmiş Milletler birlikte koordine ediyor. AB Komisyonu, gönderiecek reşit olmayan yalnız sığınmacıların, kapasitesinin çok üzerinde bir şekilde dolu olan kamplardan önceden alınıp, otellere yerleştirilebileceğini de hatırlatıyor. Mültecilere yardım kuruluşu Pro Asyl ise koronavirüs salgın tehdidi yüzünden kampların tamamıyle boşaltılması yönündeki talebini tekrar ediyor.

50 Alman milletvekilinden çağrı

Geçen hafta Almanya Federal Meclisi üyesi 50 Hristiyan Birlik partili miletvekili, Avrupa Birliği Komisyonu’na bir mektup yazarak, çocuk sığınmacılar konusunda derhal harekete geçilmesini talep etmişti. Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi çok sayıda vekil, dünya çapında hızla yayılan yeni tip koronavirüs yüzünden Yunan adalarındaki kamplarda bulunan çocukların derhal getirilmesi çağrısında bulunuyor. Aralarında Hristiyan Birlik’in Meclis Eski Grup Başkanı Volker Kauder ve CDU’nun dış politikalar uzmanı Norbert Röttgen gibi isimlerin de bulunduğu vekillerin Komisyona yazdığı mektupta, mülteci kamplarında Covid-19 ortaya çıkması halinde bunun bir felaket anlamına geleceği uyarısında bulunuluyor

Almanya’da hükümeti oluşturan büyük koalisyonun güçlü ortağı Hristiyan Birlik, prensip olarak AB üyesi ülkelerin sığınmacıların dağıtılması konusunda ortak bir mutabakat sağlaması için bastırıyor. Sadece Almanya gibi bu konuda harakete geçmesi halinde, sığınmacıların ülkeye kolayca kabul edileceği yönünde izlenim oluşacağı ve bunun da yeni bir mülteci akınına yol açacağı endişesi dile getiriliyor.

Epd,KNA/ETO,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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