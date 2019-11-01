Yunan adalarındaki sığınmacı sayısında artış

ATİNA (AA) - Sığınmacı krizinden en çok etkilenen Yunanistan'ın Ege adalarına geçen sığınmacı sayısı yine yükselişe geçti.

Gece yarısından itibaren sadece Midilli Adası'nın çeşitli noktalarına 323 sığınmacının ulaştığı bilgisi verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün paylaştığı verilere göre, ekim ayında Midilli'ye 3 bin 474, Sakız'a bin 820 ve Samos Adası'na ise bin 556 sığınmacı geçiş yaptı.

Adalardaki durumun Türkiye'den geçişlerin yoğun olduğu 2015 sonbaharına benzetildiği Yunan basınında, Midilli Adası'ndaki 3 bin kişilik kapasiteli Moria mülteci kampında son gelen sığınmacılarla birlikte 15 bin kişinin kaldığı bilgisi yer aldı.

Öte yandan Yunan hükümeti, bugün Simi Adası'ndan Leros Adası'na yeni sığınmacılar getirilmesi kararı aldı. Hükümet, kamplardaki yoğunluğu azaltmak üzere sığınmacıları başka kamplara taşıyabiliyor.

Leros Adası Belediye Başkanı Mihalis Kolias, adaya yeni sığınmacı getirilmesi kararına tepki göstererek, halktan limanı kapatmaları çağrısında bulundu.

Kararın kabul edilemez olduğunu ifade eden Kolias, ''Adadaki kamp 800 kişilik. Geri kalan yaklaşık 2 bin kişi sokaklarda, sahillerde kalıyor." dedi.

Kolias, ada sakinlerine, limanı kapatmaları ve sığınmacıları getiren geminin limana yanaşmasını engellemeleri çağrısında bulundu.

Leros Belediyesi de kararı protesto etmek için bugün hizmet vermedi.

