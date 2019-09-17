Yunan adalarındaki sığınmacı sayısında rekor

Yaklaşık 6 bin kişilik kapasitesi olan kamplarda 26 binden fazla sığınmacı kalıyor.Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki mülteci mutabakatına rağmen Türkiye'den Ege'deki Yunan adalarına geçen sığınmacıların sayısı yine yükselişe geçti. Sadece Salı günü Midilli, Kos ve Sakız adalarına yaklaşık 200 sığınmacının ulaştığı bilgisi verildi.

Pire Sahil Güvenlik'ten yapılan açıkamaya göre de 43 kişi aynı güzargahtan Dedeağaç'a ulaştı. Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarında kayıt altına alınan sığınmacıların sayısında da yeni bir rekora ulaşıldı. Yurttaş Koruma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre adalarda 26 bin sığınmacı bulunuyor. Ancak kamplarda bu sayının yarısının kalacağı kadar bile yer bulunmuyor.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Mart 2016'da yürülüğe giren mülteci mutabakatından bu yana ilk kez bu sayıya ulaşıldığı belirtildi. Geçen nisan ayında adalardaki sığınmacı sayısının 14 bin olduğu duyurulmuştu.

Tıka basa dolu kamplar

Yunanistan geçen haftalarda sığınmacıları ana karaya tahliye etmeye başlamıştı. Yaklaşık 6 bin 338 kişilik yer olan kamplarda 25 bin sığınmacı olduğu açıklanmıştı. İnsan hakları örgütleri kamplardaki sığınmacıların insanlık dışı şartlarda kaldıkları eleştirisini yönelterek, durumun bir an önce düzeltilmesi için çağrı yapıyor.