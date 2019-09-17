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Yunan adalarındaki sığınmacı sayısında rekor

17.09.2019 19:05 | Son Güncelleme

AB-Türkiye mülteci mutabakatının 2016'da yürürlüğe girmesinden bu yana Yunan adalarındaki sığınmacı sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

Yaklaşık 6 bin kişilik kapasitesi olan kamplarda 26 binden fazla sığınmacı kalıyor.Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki mülteci mutabakatına rağmen Türkiye'den Ege'deki Yunan adalarına geçen sığınmacıların sayısı yine yükselişe geçti. Sadece Salı günü Midilli, Kos ve Sakız adalarına yaklaşık 200 sığınmacının ulaştığı bilgisi verildi.

Pire Sahil Güvenlik'ten yapılan açıkamaya göre de 43 kişi aynı güzargahtan Dedeağaç'a ulaştı. Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarında kayıt altına alınan sığınmacıların sayısında da yeni bir rekora ulaşıldı. Yurttaş Koruma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre adalarda 26 bin sığınmacı bulunuyor. Ancak kamplarda bu sayının yarısının kalacağı kadar bile yer bulunmuyor.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Mart 2016'da yürülüğe giren mülteci mutabakatından bu yana ilk kez bu sayıya ulaşıldığı belirtildi. Geçen nisan ayında adalardaki sığınmacı sayısının 14 bin olduğu duyurulmuştu.

Tıka basa dolu kamplar

Yunanistan geçen haftalarda sığınmacıları ana karaya tahliye etmeye başlamıştı. Yaklaşık 6 bin 338 kişilik yer olan kamplarda 25 bin sığınmacı olduğu açıklanmıştı. İnsan hakları örgütleri kamplardaki sığınmacıların insanlık dışı şartlarda kaldıkları eleştirisini yönelterek, durumun bir an önce düzeltilmesi için çağrı yapıyor.

Türkiye'den Yunan adalarına geçişlerin yeniden artması ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İdlib'deki çatışmalar nedeniyle sığınmacılara "Kapıları açarız" demesi, AB ülkelerinde endişeye yol açmıştı. Alman hükümeti, anlaşmanın devamlılığının sağlanabilmesi adına Atina ile Ankara arasındaki işbirliği için görüşmeler yürütüyor.

Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması gereği, Türkiye'den Yunan Adaları'na geçen ve iltica başvurusu kabul edilmeyen tüm sığınmacılar Türkiye'ye geri gönderiliyor. Ancak iltica başvuruları, Yunanistan'daki personel yetersizliği nedeniyle oldukça yavaş değerlendiriliyor. Yunanistan'da iktidara gelen muhafazakar hükümet bu işlemlerin de hızlandırılacağını açıklamıştı.

dpa / EC, GA

©Deutsche Welle Türkçe

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