Yunan "Altın Şafak" partisi suç örgütü ilan edildi

Mali kriz döneminde ülkenin üçüncü partisi konumuna yükselen aşırı sağcı parti suç örgütü ilan edildi.Yunanistan'da aşırı sağcı Altın Şafak partisi suç örgütü ilan edildi. Parti yönetimine karşı açılan ve beş yılı aşkın süredir devam eden davada kararını açıklayan temyiz mahkemesi, partinin kurucusu Nikolaos Mihaloliakos'un da aralarında bulunduğu parti üst düzey yöneticilerini "suç örgütü liderliği"nden suçlu buldu.

Yahudi soykırımını inkar eden ve Nazileri öven açıklamalarıyla bilinen Mihaloliakos ve diğer 67 sanık, sol görüşlü bir müzisyenin öldürülmesi, iki ayrı vakada cinayete teşebbüs ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla yargılanıyordu. Hüküm giyen sanıklar hakkında beş ila 15 yıl hapis cezasına hükmedilmesi bekleniyor.

Gerekçeli karar ve istenen cezalar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Fyssos cinayeti dönüm noktası oldu

2013 yılında sol görüşlü bir müzisyenin Altın Şafak taraftarı bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi, partiyle ilgili tartışmalarda dönüm noktası olmuştu. Antifaşist harekete mensup 34 yaşındaki rapçi Pavlos Fyssos'u öldürmekle suçlanan Yorgos Rupakyas, Fyssos'u suç ortaklarıyla birlikte takip ederek bıçakladığını itiraf etmişti.