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Yunan askeri sınırda bir göçmeni öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 13:18 | Son Güncelleme

Edirne'nin İpsala ilçesinden bu sabah Yunanistan sınırını geçmeye çalışan göçmenlere ateş açılması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Yunan askeri sınırda bir göçmeni öldürdü

Avrupa'ya gitmek için sınıra giden göçmenlere Yunan askerlerinin orantısız müdahalesi sürüyor. Bu sabah üzücü bir haber geldi.

YUNAN ASKERLERİ ATEŞ AÇTI

Edirne’nin İpsala ilçesinden bu sabah Yunanistan sınırını geçmek isteyen göçmenlere iddiaya göre, Yunan askerleri ateş açtı. Askerlerin önce havaya ardında da göçmenlerin üzerlerine ateş açtığı öne sürüldü.

SIRTINDAN VURULDU

Bu sırada Yunanistan’a geçmek isteyen Ahmet Ebu Emad adlı göçmen, sırtından vurularak yaralandı. Göçmenlerin Türk sınırına taşıdığı Ahmet Ebu Emad yolda hayatını kaybetti.

Ebu Emad'in cansız bedeni, Enez’de hastane morguna kaldırıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yunan askeri sınır göçmen

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