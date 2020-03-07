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  4. Yunan askerinden sınırda bekleyen göçmenlere müdahale

Yunan askerinden sınırda bekleyen göçmenlere müdahale

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2020 14:12 | Son Güncelleme

Edirne'de sınırı geçmek isteyen göçmenlere Yunan güvenlik güçlerinin, silah, TOMA ve gaz bombası ile müdahalesi sürüyor.

Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye gelişleri devam ediyor. En büyük yoğunluk ise, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde yaşanıyor. Burada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 3 bin 500 göçmen, geceyi kurdukları çadırda geçiriyor, yaktıkları ateşle ısınıyor.

Yunanistan'ın giriş ve çıkışlara kapattığı Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapısı arasındaki tampon bölge ve çevresinde bulunan göçmenlere Yunanistan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi de devam ediyor. Dün akşam saatlerinde gerçek ve plastik mermi ile ateş açan, TOMA'dan tazyikli su sıkıp, gaz bombalarıyla müdahale eden Yunan güvenlik güçleri, bugün de müdahaleyi sürdürdü.

Göçmenler, müdahaleye rağmen, bölgede sınırı geçmek için bekleyişini sürdürüyor.

Yunan askerinden sınırda bekleyen göçmenlere müdahale

Yunan askerinden sınırda bekleyen göçmenlere müdahale

Yunan askerinden sınırda bekleyen göçmenlere müdahale

Yunan askerinden sınırda bekleyen göçmenlere müdahale

Yunan askerinden sınırda bekleyen göçmenlere müdahale

Yunan askerinden sınırda bekleyen göçmenlere müdahale

Yunan askerinden sınırda bekleyen göçmenlere müdahale

Yunan askerinden sınırda bekleyen göçmenlere müdahale

Yunan askerinden sınırda bekleyen göçmenlere müdahale
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Yunan askeri göçmen

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