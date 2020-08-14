Yunan askerler Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı

Yunanistan'da, Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe bölgesindeki Mustafçova Belediyesine bağlı Gökçepınar köyünde silahlı tatbikat yapan Yunan askeri birlikler köy halkında korkuya neden oldu.

Gökçepınar sakinleri, merkezi İskeçe'de bulunan 4. Kolordu'ya bağlı askerlerin önceki gün Gökçepınar köyünün içi ve köy mezarlığının çevresinde silahlı eğitim ve tatbikat gerçekleştirdiğini kaydetti.

Batı Trakya’da yayın yapan Birlik Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni İlhan Tahsin, “Köyün girişinde bulunan Komando bölüğündeki komandolar Gökçepınar Köyü’nün iç kısımlarına geldi. Köy mezarlığı ve sokaklarda silahlı tatbikat yaptı. Bizim köylere bugüne kadar silahlı askerler girmedi. Bu ilk defa yapılan bir hareket. Azınlığa gözdağı verilmek isteniyor” ifadelerini kullandı.

DHA

