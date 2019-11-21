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Yunan askerleri 'darp etti' iddiası! Sınırda bulundular

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 09:08 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Yunanistan sınırında yapılan kontroller esnasında aralarında darbedilmiş kişilerin de bulunduğu 30 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Yunan askerleri tarafından darp edildiklerini ve zorla Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.

  1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde aralarında darbedilmiş kişilerin de bulunduğu 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

YARALILAR TEDAVİ ETTİRİLDİ

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresine gönderildi. Yaralı 3 göçmen tedavi ettirildi.

Vücutlarında darp izleri olan göçmenler, yaşadıklarını tercüman aracılığıyla yaşadıklarını anlattı.

"BİR EVDE İKİ GÜN TUTTULAR, YEMEK VE SU VERMEDİLER"

Pakistan uyruklu Süleyman Biyen, Yunanistan'a geçtikten sonra Yunan askerleri tarafından yakalandıklarını ve askerlerin kendilerine çok kötü davrandığını ileri sürdü.

Yunan askerleri 'darp etti' iddiası! Türkiye'ye gönderdilerYunan askerleri 'darp etti' iddiası! Türkiye'ye gönderdiler

Askerin, ellerini arkadan bağladıktan sonra kendisine vurmaya başladığını anlatan Biyen, "Bizi bir evde iki gün tuttular, yemek ve su vermediler. Sonra nehir kenarına getirdiler ve dövmeye başladılar. Asker beni tüfekle dövdü, vücudumun her tarafı morardı. Allah razı olsun Türkiye'den, tedavimi yaptırdı. Bize su ve yemek verdiler " diye konuştu.

Afganistan uyruklu Bilal Tahi de Yunanistan'da yakalandıktan sonra Yunan askerinin silahıyla kafasına vurması sonucu bir süre baygın yattığını ifade etti.

"KENDİMİ TÜRK ASKERİNE TESLİM ETTİM"

Yunanistan'da asker ve polislerin düzensiz göçmenlere çok kötü davrandığını savunan Tahi, "Bir gün orada kaldıktan sonra beni zorla nehre attılar. Kendimi Türk askerine teslim ettim. Asker alır almaz beni hastaneye götürdü. Çok şükür buradayım ve iyiyim." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
darp Edirne göçmen Yunanistan

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