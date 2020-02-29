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  4. Yunan askerleri, sınırı geçen göçmenleri döverek Türkiye'ye gönderdi

Yunan askerleri, sınırı geçen göçmenleri döverek Türkiye'ye gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.02.2020 18:46 | Son Güncelleme

Edirne'nin sınır köyü olan Doyran'da yüzlerce göçmen Yunanistan'a geçmeye devam ediyor. Göçmenler Meriç Nehri'ni yürüyerek, botla ve çocukları omuzlarında geçmeye çalışıyor. Yunan askerleri, Meriç Nehri üzerinden lastik botla ülkelerine geçen 2 Afgan göçmeni darp ederek, aynı bota bindirip zorla geri gönderdi. Botlarla geçenleri kovalayan Yunan askerleri, zaman zaman havaya uyarı ateşi açıyor. Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan’ın düzensiz göçmenlere yönelik uyguladığı politikaya sert tepki gösterdi.

Yunanistan'ın, Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatmasıyla buradan geçiş yapamayan göçmenler, ülkeye Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla geçiyor. İstanbul'dan geldikleri Edirne'de sınırın sıfır noktasında bulunan Doyran Köyü'nden lastik botla Meriç Nehrinden Yunanistan’a geçen 2 Afganistan uyruklu göçmen, askerler tarafından yakalandı. Yunan askerleri tarafından darp edildiklerini söyleyen 2 göçmen, sonra üzerlerindeki kıyafet ile paralarının da alındığını, zorla bota bindirilip, Türkiye tarafına gönderildiklerini anlattı.

Göçmenlerden birinin omzunda darp izleri bulunurken, diğerinin ise pantolonsuz olduğu görüldü. İki gündür yemek yemediklerini söyleyen göçmenlere, diğer göçmenler yanlarında bulunan kıyafetleri verdi.

BİR AİLE DE GERİ GÖNDERİLDİ

Yaşı küçük çocuklarını omuzlarına alarak Meriç Nehri'nden yürüyerek Yunanistan'a geçen ancak Yunanistan askerleri tarafından geri gönderilen aile, tekrar çocuklarını omuzlarına alarak Türkiye tarafına geçiş yaptı.

HAVAYA ATEŞ AÇIYORLAR

Göçmenlerin, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan tarafına geçişleri devam ediyor. Bir göçmen, çantasıyla Meriç Nehri'nin sığ bölgesinden yürüyerek Yunanistan'a geçti. Botlarla geçenleri ise Yunan askerleri kovalarken, zaman zaman havaya uyarı ateşi açtıkları duyuldu. Askerlerin, yakaladığı göçmenleri ağaçların arasında oturtup, başlarında bekledikleri görüldü.

ÇAVUŞOĞLU: BİZE ULUSLARARASI HUKUK DERSİ VERENLERE BAKIN

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de yaşayan göçmenlerin Avrupa'ya gitmek için sınıra hareket etmesine ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın! Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar. Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan’ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var" ifadelerini kullandı.

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(İHA / DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan göçmen mülteci Türkiye meriç nehri

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