HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yunan askerleri yanlarından geçen mültecileri görmedi!

Yunan askerleri yanlarından geçen mültecileri görmedi!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2020 15:58 | Son Güncelleme

Mülteciler, Avrupa'ya geçmek için her yolu denemeye devam ediyor. Botla Meriç Nehri'ni geçen mülteciler, sadece birkaç metre uzaklarındaki Yunan askerlerine görünmeden sınırı geçmeyi başardı. Görevli askerlerin mültecileri görmemesi dikkat çekti.

Türkiye’nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilerin sınır hattındaki Meriç Nehri kıyılarına akınları sürüyor. Meriç Nehri kıyılarına gelen binlerce mülteci sınırı geçmeyi başarırken, bir kısmı ise hala geçmek için çaba sarf ediyor. Yunan güvenlik güçleri ise sınır kapılarında gaz, ses bombalarının yanı sıra plastik mermi ve tazyikli suyla, Meriç Nehri kıyısında ise jiletli ve dikenli tellerle mültecilerinin geçişlerini engellemeye çalışıyor.

YUNAN ASKERİNE ÇOK YAKIN NOKTADAN SINIR GEÇİTİLER

Yunan güçleri tarafından kullanılan orantısız müdahalelere rağmen mültecilerin Avrupa’ya geçişi engellenemiyor. Yunanistan’ın Meriç Nehri kıyısındaki hemen her noktaya asker ve polis takviye etmesine rağmen, mültecilerin bazıları hava kararınca bazıları ise gündüz saatlerinde sınırı geçmeye devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde iki mülteci daha Yunan askerlerine çok yakın bir noktadan botla sınırdan karşıya geçti.

YUNAN ASKERLER YANINDAN GEÇEN MÜLTECİLERİ GÖRMEDİ

Meriç Nehrinin karşı kıyısında bulunan iki Yunan askeri aracındaki askerler ise kendilerine yaklaşık 100 metre yakınından sınırı geçen mültecilere fark edemedi. Karşı kıyıya geçen iki mülteci botu kıyıda bulunan ağaç dallarına bağladıktan sonra ağaçlık alana çıkarak, çevreyi kontrol etti. Burada bir süre bekleyen mülteciler, daha sonra ise ağaçlık alana girerek gözlerden kayboldu. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Koronavirüs minibüsçüleri de harekete geçirdiKoronavirüs minibüsçüleri de harekete geçirdi
Karantina altındaki Kıbrıslı genç uyardı: Virüsü ciddiye alınKarantina altındaki Kıbrıslı genç uyardı: Virüsü ciddiye alın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mülteci asker sınır Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs paniği! Kolonya için sıraya girdiler

Koronavirüs paniği! Kolonya için sıraya girdiler

Bakan Selçuk açıkladı! Askıya alındı

Bakan Selçuk açıkladı! Askıya alındı

Bakan açıkladı! 3 ay askıya alındı

Bakan açıkladı! 3 ay askıya alındı

Benzinde ikinci büyük indirim geliyor

Benzinde ikinci büyük indirim geliyor

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Cuma namazı açıklaması

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Cuma namazı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yaşlı adamın feci ölümü! Cinsel organı, boğazı ve bilekleri...

Yaşlı adamın feci ölümü! Cinsel organı, boğazı ve bilekleri...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İlk örnek ev teslim edildi! O evler artık böyle olacak

İlk örnek ev teslim edildi! O evler artık böyle olacak

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüse aldırış etmeden denizin tadını çıkardılar!

Koronavirüse aldırış etmeden denizin tadını çıkardılar!

Tarih o kentte gün yüzüne çıkacak!

Tarih o kentte gün yüzüne çıkacak!

Minibüsçüler de koronavirüse karşı önlem aldı

Koronavirüs minibüsçüleri de harekete geçirdi

Koronavirüse yakalanmamak için arap sabunu ve yoğurt yedi! Yozgat'ta akılalmaz olay

Yozgat'ta akılalmaz olay! Koronavirüse yakalanmamak için arap sabunu yedi

Sevgilisini bıçakladı, savunması pes dedirtti: Önce o kendini bıçakladı, sonra ben

Sevgilisini bıçakladı, savunması pes dedirtti

1 milyon avroluk Hint düğününü koronavirüsü bile durduramadı!

1 milyon avroluk Hint düğününü koronavirüsü bile durduramadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.