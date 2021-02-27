HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yunan askerlerinin darp edip yağmaladığı göçmenlere Mehmetçik sahip çıktı

Yunan askerlerinin darp edip yağmaladığı göçmenlere Mehmetçik sahip çıktı

27.02.2021 12:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunan askerlerinin, sınır hattında yakaladığı göçmenleri darp ettiği, paralarını, pasaportlarını hatta ayakkabılarını alarak hudut hattından geri ittiği belirlendi.

Yunan askerlerinin, sınır hattında yakaladığı göçmenleri darp ettiği, paralarını, pasaportlarını hatta ayakkabılarını alarak hudut hattından geri ittiği belirlendi. Mehmetçik, Edirne’de ölüme terk edilen 29 göçmene yardım eli uzattı.
Yunanistan, düzensiz göçmenlere yönelik acımasız tavrını devam ettiriyor. Denizde göçmenlerin botlarını batırarak onları ölüme terk etmeye çalışan Yunanistan, Edirne hudut hattında ise göçmenlerin paralarını, telefonlarını ve hatta ayakkabılarını alarak yasa dışı şekilde Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalıştı. Göçmenler ifadelerinde dövüldüklerini, her şeylerinin Yunanistan tarafından alındığını ve zorla Türkiye’ye gönderilmek istendiklerini belirtti.
Yunanistan tarafından geri itilen ve Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan göçmenlere yardım eli uzattı. Göçmenler, AFAD ile koordineli şekilde kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler Yunan askerlerinin gayri insani yaklaşımlarına ilişkin bilgi verdi.
Aralarından birinin kolunun Yunan askerleri tarafından sopa ile vurarak kırıldığını belirten göçmenler, "Bizi dövdüler, pasaportlarımızı aldılar ve gönderdiler. Paralarımızı, telefonlarımızı hatta ayakkabılarımızı aldılar" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Diyarbakır'da terör operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındıDiyarbakır'da terör operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor

Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor

'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez

'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Doğu Perinçek'in sözleri gündem oldu! MHP'den yanıt

Doğu Perinçek'in sözleri gündem oldu! MHP'den yanıt

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

Diğer Haberler

Ege'nin 'Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası satışa çıkarıldı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

İSKİ su kesintisi 27 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 27 Şubat İSKİ su kesintisi listesi!

Kadir Şeker'in kurtardığı kadına 'uyuşturucu'dan 30 yıla kadar hapis istemi

Uyuşturucuyla yakalanmıştı! İstenen ceza belli oldu

Elektrik kesintisi listesi 27 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

27 Şubat elektrik kesintisi olacak yerler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı andı

Erdoğan'dan 'Necmettin Erbakan' mesajı

Bakan Akar'dan Havelsan'da inceleme! 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.