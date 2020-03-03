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  4. Yunan askerlerinin parasını alarak geri gönderdiği hamile kadın hastaneye kaldırıldı

Yunan askerlerinin parasını alarak geri gönderdiği hamile kadın hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 21:23 | Son Güncelleme

Yunan askerleri tarafından parası alınan ve daha sonra Türkiye'ye yollanan 6 aylık hamile kadın, kaldığı inşaat halindeki binada sağlık kontrolünden geçirilerek, hastaneye kaldırıldı.

Yunan askerlerinin parasını alarak geri gönderdiği hamile kadın hastaneye kaldırıldı

Afganistan uyruklu Sadık Muhammedi (31) ve 6 aylık hamile eşi Zehra Caferi (30) 3 çocuğu ve eşinin kardeşiyle birlikte 2 gün önce Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti. Yunanistan'a geçer geçmez, Yunan askerlerince gözaltına alınarak paralarına ve cep telefonlarına el konulan Afgan aile, Türkiye'ye gönderildi.

Parasız ve kıyafetsiz ortada kalan Afgan aile daha sonra Edirne üzerinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine geldi. Burada bulunan Yeşil Liman koyunda yapım aşamasındaki bir inşaata sığınan aile, penceresiz ve kapısız inşaatta kalıyor. Yemeğe ve içmeye bir şeyleri olmadıkları gibi aynı zamanda kalacak bir yerleri de olmayan aileye sağlık ekipleri sahip çıktı. Gönüllü bir insan sağlık örgütü tarafından Afgan aileye gıda ve battaniye yardımı yapıldı.

KONTROL AMACIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

Gıda ve battaniye yardımının ardından Afgan ailenin durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. İnşaata gelen sağlık ekipleri, 6 aylık hamile Zehra Caferi'yi sağlık kontrolünden geçirdi. Burada yapılan kontrollerin ardından hamile kadın kontrol amaçlı olarak Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan göçmen mülteci hamile kadın

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