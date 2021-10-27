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Yunan Bakan batan göçmen botundan Türkiye'yi sorumlu tuttu

27.10.2021 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Göç Bakanı, Salı günü Sakız Adası açıklarında üçü çocuk dört göçmenin boğularak hayatını kaybetmesinden Türkiye'yi sorumlu tuttu.

Yunan Bakan batan göçmen botundan Türkiye'yi sorumlu tuttu

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, Ege Denizi'nin doğusunda Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan bir botun batması sonucu 4 göçmenin hayatını kaybetmesinden Türkiye'nin sorumlu olduğunu söyledi. Atina'da bugün düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Mitarakis, insan kaçakçılığını önlemek için Türkiye'nin daha fazlasını yapması gerektiğini ifade etti.

Yunan Bakan, 20'den fazla göçmenin bulunduğu botun Yunanistan'a doğru gelmesinin Türkiye sahillerinde engellenmediğini belirterek "Bu suç çetelerinin acımasız gerçekliği, bu Ege'nin her günkü gerçekliği" şeklinde konuştu.

İçinde 26 kişinin bulunduğu plastik bot, Salı günü Yunanistan'a geçmeye çalışırken kötü hava koşulları ve sert dalgalar nedeniyle batmıştı. Kurtarma ekipleri bottaki 22 kişiyi kurtarırken üçü çocuk, biri kadın dört göçmen ise hayatını kaybetmişti. Yunan sahil güvenliğinin operasyonuna bir NATO gemisinin de destek verdiği belirtildi. Yunan yetkililer, göçmenlerin üzerinde kurtarma yeleği bulunmadığını da aktardı.

"Türkiye daha fazlasını yapmalı"

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile imzaladığı mülteci mutabakatına bağlı kalması gerektiğini söyleyen Mitarakis, Ege'de mülteci botları ve insan kaçakçılarına artık izin verilmemesi gerektiğini ifade etti. "İnsan hayatını korumak AB'nin temel görevlerinden biri olmalı" diyerek AB'ye de çağrıda bulunan Mitarakis, Yunanistan'ın aynı zamanda AB'nin sınırlarını koruduğunu ifade etti.

Yunanistan Göç Bakanlığı, Ekim ayı başında Ege adalarındaki sığınmacı sayısının düştüğünü açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, adalarda kapasitesinden daha fazla dolu olan kamp olmadığı belirtilmişti. Atina, Midilli, Sakız, Sisam, İleryoz ve İstanköy adalarında kayıtlı sığınmacı sayısını 4 bin 490 olarak açıklandı. Geçen yıl adalardaki sığınmacı sayısı aylar boyunca 40 binin üzerindeydi.

dpa/HS,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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