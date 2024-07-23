Yunan Bakan'ın skandal tehdidi sonrası Ege'de tansiyon yükseliyor! Yunan gazete yazdı: Türkiye 5 savaş gemisi konuşlandırdı!

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü geçtiğimiz günlerde büyük bir coşkuyla kutlanırken, Ankara adeta adaya çıkarma yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı tam kadro olarak Kıbrıs'a gitmişti.

YUNAN BAKAN'DAN SKANDAL SÖZLER: "BİR GECE ANSIZIN ANKARA'YA GELEBİLİRİZ"

Yunanistan cephesinden ise gerilimi artıracak skandal açıklamalar peş peşe gelirken; Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türk ordusunu "işgalci" olarak nitelendirirken Sağlık Bakanı Georgiadis ise katıldığı televizyon programında "F-35'lerle bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz" tehdidinde bulunmuştu.

"TÜRKİYE 5 SAVAŞ GEMİSİ KONUŞLANDIRDI"

Yunan cephesinden gelen açıklamalar gerilimi tırmandırırken, Yunanistan'da yayınlanan Katimerini gazetesi, Türkiye'nin karasularının ihlal edildiği gerekçesiyle 5 savaş gemisinin Yunan karasularının hemen dışına konuşlandırdığını yazdı.

Haber Global'in aktardığı habere göre; Yunanistan kendi iddiasına dayanarak İtalyan bandıralı araştırma gemisi Ievoli Relume'u Türkiye'nin karasularına soktu. Sualtı deniz kablolarının döşenmesi için denizde araştırma yaptığı iddia edilen geminin karasularımıza girmesi üzerine Türkiye beş savaş gemisini bölgeye konuşlandırdı.

İddiaya göre İtalyan bandıralı gemi Girit ile Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantısını sağlamak için araştırma yapıyor.

TÜRKİYE İTİRAZ ETMİŞTİ

Türkiye, İtalyan kablo döşeyicisi Terlini'nin bölgedeki varlığına daha önce diplomatik olarak itiraz etmişti.

Haberde Türkiye'nin bölgeye önce 2 fırkateyn ve 1 korvet gönderdiğini yazdı. Daha sonra Türkiye'nin bölgeye 2 gemi daha gönderdiği vurgulandı. Buna karşılık Yunanistan'ın bölgede bir gambotu ve bir fırkateyni bulunuyor.

Katimerini gerginliğin artmasında Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in televizyona çıkıp "Bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz" demesinin önemli bir etken olduğunun altını çizdi.