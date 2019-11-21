Yunan bakandan önemli Türkiye açıklaması!

Washington'da AFP haber ajansına konuşan Kumuçakos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve diğer Türk yetkililerin, yardım gelmezse göçmenlerin Avrupa'ya geçişi için "Kapıları açarız" tehditlerinin kaygı verici olduğunu ifade etti.

Kumuçatos, "Türkiye sürekli olarak 'Kapıları açarız' diyerek, bu kapıların açılmasını bekleyen göçmenleri daha fazla kapıya yığıyor" dedi.

Yunan bakan, Mayıs ayından bu yana Yunanistan kıyılarına ulaşan göçmen sayısında yüzde 240 oranında artış olduğuna da dikkat çekti.

AB'nin Türkiye'den yapılan 6 milyar euroluk yardım talebine 'olumlu yaklaşmasını' istediklerini söyleyen Yunan bakan "Ama Türkiye'nin bu parayı şantaj yaparak veya tehditlerle talep etmesi, parayı verip vermeme kararı alacak olan Avrupalılar için gerekli olumlu siyasi atmosferi yaratmıyor" diye konuştu.

Kumuçakos, "Avrupa tehditler veya şantajlara göre hareket edemez. Avrupalıların, Türklerin karşı karşıya olduğu durumu anlaması gerektiği kadar, Ankara'nın da Avrupa'yla muhatap olmanın yolunun bu olmadığını anlaması lazım" dedi.