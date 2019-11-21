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Yunan bakan: Türkiye AB'den göçmenler için istediği parayı 'Kapıları açarız' tehditleri ve şantajlarıyla alamaz

21.11.2019 05:27 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın göç politikalarından sorumlu bakanı Yorgos Kumuçakos, AFP'ye verdiği röportajda Türkiye'nin göçmenler için 'Kapıları açarız' tehditlerinin AB'de karşılık bulmayacağını söyledi. Bakan, "Türkiye, Avrupalılarla muhatap olmanın yolunun bu olmadığını anlamalı" dedi.

Yunan bakan: Türkiye AB'den göçmenler için istediği parayı 'Kapıları açarız' tehditleri ve şantajlarıyla alamaz

Yunanistan'ın göç politikalarından sorumlu bakanı Yorgos Kumuçakos, Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) yardımlarını istiyorsa, 'şantaj yapmaya son vermesi gerektiğini' söyledi.

Washington'da AFP haber ajansına konuşan Kumuçakos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve diğer Türk yetkililerin, yardım gelmezse göçmenlerin Avrupa'ya geçişi için "Kapıları açarız" tehditlerinin kaygı verici olduğunu ifade etti.

Kumuçatos, "Türkiye sürekli olarak 'Kapıları açarız' diyerek, bu kapıların açılmasını bekleyen göçmenleri daha fazla kapıya yığıyor" dedi.

Yunan bakan, Mayıs ayından bu yana Yunanistan kıyılarına ulaşan göçmen sayısında yüzde 240 oranında artış olduğuna da dikkat çekti.

AB'nin Türkiye'den yapılan 6 milyar euroluk yardım talebine 'olumlu yaklaşmasını' istediklerini söyleyen Yunan bakan "Ama Türkiye'nin bu parayı şantaj yaparak veya tehditlerle talep etmesi, parayı verip vermeme kararı alacak olan Avrupalılar için gerekli olumlu siyasi atmosferi yaratmıyor" diye konuştu.

Kumuçakos, "Avrupa tehditler veya şantajlara göre hareket edemez. Avrupalıların, Türklerin karşı karşıya olduğu durumu anlaması gerektiği kadar, Ankara'nın da Avrupa'yla muhatap olmanın yolunun bu olmadığını anlaması lazım" dedi.

Yunanistan'da Temmuz ayında yapılan erken seçimi kazanan muhafazakâr Başbakan Kiriakos Miçotakis göçle mücadele edecekleri vaadinde bulunmuştu.

Yunan hükümeti, Çarşamba günkü açıklamasında adalarda kapasitelerinden fazla göçmen ağırlayan kamplarda revizyona gideceklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Ekim sonunda yaptığı bir konuşmada Avrupa'ya Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge planlarına destek verilmezse Suriyeli göçmenler için kapıları açacakları tehdidinde bulundu.

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