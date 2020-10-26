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  4. Yunan Bakan: ‘‘Türkiye Cihatçılar İçin Seyahat Acentesine Dönüştü’’

Yunan Bakan: ‘‘Türkiye Cihatçılar İçin Seyahat Acentesine Dönüştü’’

26.10.2020 20:32 | Son Güncelleme

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin sorunlu bölgelere taşınan ‘cihatçılar için bir seyahat acentesine’ dönüştüğünü bugünkü görüşmesinde bugün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’a aktardığını söyledi

Yunan Bakan: ‘‘Türkiye Cihatçılar İçin Seyahat Acentesine Dönüştü’’

Türkiye ve Yunanistan’ın, 28 ve 29 Ekim tarihlerini kapsayacak şekilde ilan etmiş oldukları NAVTEX ilanlarını karşılıklı olarak iptalinden önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Atina’da biraraya geldi.

Dendias, Lavrov’la görüşmelerinin ortak paydasının ‘‘Türkiye’nin istikrarsızlaştırıcı rolü ve Neo-Osmanlı yayılmacı görüşleri’’ olduğunu kaydetti.

Lavrov ise bölgedeki tüm anlaşmazlıkların uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dendias, Lavrov ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada toplantıda IŞID’e karşı başarı elde etme çabalarını sekteye uğratmada Türkiye’nin oynadığı olumsuz rol hakkındaki kaygılarını ve Türkiye’nin sorunlu bölgelere taşınan ‘cihatçılar için bir seyahat acentesine’ dönüştüğünü Lavrov’a aktardığını söyledi.

Türkiye hakkında Suriye’deki cihatçıları Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda savaşmak için bölgeye gönderdiği iddiaları gündeme getirilmişti.

Dendias, Lavrov’la görüşmesinde Türkiye’ye silah satışı konusunu da gündeme getirdiğini kaydetti. Atina geçen hafta Avrupa Birliği ülkelerine Türkiye’ye askeri malzeme satmayı durdurmaları çağrısı yapmış, Türkiye’nin aldığı bu malzemeyi bölgenin istikrarsızlaştırılması için kullandığı belirtilmişti.

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