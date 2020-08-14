Yunan Bakan Türkiye Uzlaşmazlığını Görüşmek Üzere Viyana'da

Yunanistan hükümetine şu ana kadar sadece Fransa’dan destek geldi. Doğu Akdeniz’de askeri varlığını arttırma sözü veren Fransa, Yunan Donanması ile ortak tatbikat için bölgeye Perşembe günü iki savaş gemisi gönderdi ve Yunanistan’ın güney adalarından Girit’e iki savaş uçağı sevketti. Fransa ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler, Türkiye’nin Libya’ya müdahalesi nedeniyle bir süredir olumsuz yönde ilerliyor.

Dendias, Viyana’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya gelerek Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla telekonferans yöntemiyle görüşecek. Telekonferansı AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yönetecek.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’yle Akdeniz’de yaşanan askeri gerginlikleri Avrupalı ve ABD’li dışişleri bakanlarıyla görüşmek üzere Viyana’ya gitti.

Türkiye’nin, Atina’nın Doğu Akdeniz’de kendi suları olarak iddia ettiği bölgeye sismik araştırma gemisiyle beraber savaş gemileri göndermesinin ardından Yunanistan, donanmasını harekete geçirerek Girit Adası’yla Kıbrıs arasındaki sulara savaş gemileri gönderdi ve Türkiye’nin gemilerini geri çekmesini talep etti.

Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetleri yürütme hakkı olduğu iddiasında olan Türkiye ve Yunanistan, konuyla ilgili barışçı diyalog kurulma kararı almıştı. Ancak son günlerde yaşanan gerginliklerin bunu zorlaştırdığı gözlemleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Perşembe günü yaptığı açıklamada, bölgeye petrol ve doğalgaz arama amaçlı gönderilen Oruç Reis araştırma gemisiyle ilgili olarak ‘‘ ‘Oruç Reis'imize saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz’ dedik ve ilk cevabı aldılar’’ ifadelerini kullandı.

Yunan yetkililerse, Erdoğan’ın ima ettiği durumdan haberdar olmadıklarını ileri sürüyor. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Dendias’ın Viyana’da, sorunun yaşandığı bölgede “son günlerde gerçekleşen asıl olaylarla ilgili” bilgi vereceği belirtildi.

