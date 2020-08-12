Yunan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile diyalogdan korkmuyoruz ama gerginlik ortamında bu anlamsız olacaktır

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Doğu Akdeniz'de süregelen gerginlik konusunda ilk kez konuştu.

Miçotakis, televizyonlardan canlı yayınlanan "Halka Sesleniş" konuşmasında, Türkiye'nin bölgedeki sorunları askeri bir mesele haline getirdiğini belirtti.

Miçotakis, "Türkiye, geçtiğimiz yüzyılda uygulanan bu yöntemleriyle sadece kendisine yönelik alınacak yaptırımların yolunu açmaktadır. Yunanistan'ın bu konuda Yunanistan'ın AB başta olmak üzere yalnız olmadığının bilinmesini istiyorum" diye konuştu ve şunları söyledi:

"Yunanistan kimseyi tehdit etmiyor ve tehdit de edilemez. Bu nedenle şantaj ve tehditlere boyun eğmez. Türkiye'nin dar bir bölgede bu denli çok sayıda savaş gemisinin toplanması olası bir kaza tehlikesi yaratmakta. Böyle bir olasılıktan, bu ortamı yaratanlar sorumlu olacaktır."

Yunanistan'ın gerginliği tırmandıracak taraf olmayacağını aktaran Miçotakis, diyalogdan korkmadıklarını ancak bunun "gerginlik ve provokatif eylemlerin yapıldığı bir ortamda" anlamsız olacağını da sözlerine ekledi.