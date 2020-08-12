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Yunan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile diyalogdan korkmuyoruz ama gerginlik ortamında bu anlamsız olacaktır

12.08.2020 20:43 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Doğu Akdeniz'de süregelen gerginlik konusunda ilk kez konuştu. Miçotakis, Türkiye ile diyaloga açık olduklarını ancak gerginlik ve provokatif eylemlerin yapıldığı bir ortamda bunun anlamsız olacağını söyledi.

Yunan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile diyalogdan korkmuyoruz ama gerginlik ortamında bu anlamsız olacaktır

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Doğu Akdeniz'de süregelen gerginlik konusunda ilk kez konuştu.

Miçotakis, televizyonlardan canlı yayınlanan "Halka Sesleniş" konuşmasında, Türkiye'nin bölgedeki sorunları askeri bir mesele haline getirdiğini belirtti.

Miçotakis, "Türkiye, geçtiğimiz yüzyılda uygulanan bu yöntemleriyle sadece kendisine yönelik alınacak yaptırımların yolunu açmaktadır. Yunanistan'ın bu konuda Yunanistan'ın AB başta olmak üzere yalnız olmadığının bilinmesini istiyorum" diye konuştu ve şunları söyledi:

"Yunanistan kimseyi tehdit etmiyor ve tehdit de edilemez. Bu nedenle şantaj ve tehditlere boyun eğmez. Türkiye'nin dar bir bölgede bu denli çok sayıda savaş gemisinin toplanması olası bir kaza tehlikesi yaratmakta. Böyle bir olasılıktan, bu ortamı yaratanlar sorumlu olacaktır."

Yunanistan'ın gerginliği tırmandıracak taraf olmayacağını aktaran Miçotakis, diyalogdan korkmadıklarını ancak bunun "gerginlik ve provokatif eylemlerin yapıldığı bir ortamda" anlamsız olacağını da sözlerine ekledi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye-Yunanistan anlaşmazlığı

Türkiye, Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı deniz yetki sınırlandırma anlaşmasının ardından Oruç Reis araştırma gemisinin sismik çalışmalar için Akdeniz'e açılacağını, Pazartesi günü yayımladığı bir NAVTEX ile duyurdu. 10-23 Ağustos arası geçerli olacak NAVTEX kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki savaş gemisi de Oruç Reis'e eşlik edecek.

Yunanistan da aynı gün aynı bölge için NAVTEX ilan etti ve Türkiye'nin duyurusunun yasa dışı olduğunu kaydetti. Almanya'nın başlatması beklenen arabuluculuk girişimi, Yunanistan'ın Mısır ile anlaşma yapması, Türkiye'nin de gemilerini yeniden ihtilaflı bölgeye göndermesi ile daha başlamadan son bulmuş oldu.

Miçotakis, "Yunanistan'ın Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanları sözleşmesi uluslararası hukuk kurallarına tamamen uygun olduğu halde, Türkiye nasıl oluyor da sözde arzu ettiğini öne sürdüğü diyalog masasını başlamadan önce terk etmeyi seçmiştir?" diye konuştu ve Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmanın ise uluslararası hukuka tamamıyla aykırı olduğunu öne sürdü.

Yunanistan'ın benzer bir anlaşmayı diğer komşu ülkelerle de yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Miçotakis, Yunan donanmasının denize açılmasının Türkiye'nin kendi donanmasını çıkarmasına verilmiş bir yanıt olduğunu aktardı.

Türkiye'nin "mantık yoluna girmesini ve bir diyaloga başlamasını" ciddiyetle beklediğini belirten Miçotakis, kıtasahanlığı konusunda yapılacak görüşmelerden sonuç alınamaması halinde konunun Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na götürülmesi önerisini de yineledi.

Miçotakis, Mısır lideri Sisi ile görüştü

Mitsotakis Mısır Devlet Başkanı Abdül Fattah Sisi ile telefonda görüştü ve Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Sisi ile Miçotakis'in iki ülke arasında imzalanan deniz yetki alanlarıyla ilgili anlaşmanın parlamentolarında tez zamanda onaylanması gerektiği konusunda mutabık kaldıkları açıklandı.

Ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun davetlisi olarak Perşembe günü bu ülkeyi ziyaret edeceği duyuruldu.

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