Yunan basını Erdoğan-Çipras görüşmesini manşete taşıdı

Kathimerini gazetesi, görüşmenin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden sonra helikopterle Yunanistan'a kaçan eski askerlerin "terörden arananlar listesine" konularak başlarına ödül konması kararının gölgesinde gerçekleştiğini yazdı. Haberde, iki liderin ortak basın toplantısındaki açıklamalarının birbiriyle örtüşmediği, görüş ayrılıkları olduğu yorumunda bulundu.

“Açık savlarla samimi diyalog” başlığını kullanan Avgi gazetesi, iki saat süren ikili görüşmede Kıbrıs sorunu, göçmen meselesi ve iki ülke arasında ekonomik iş birliğiyle ilgili konuların ele alındığını ifade etti. Gazete ayrıca Çipras’ın, Ankara’nın ardından İstanbul’daki Ayasofya ve Heybeliada ziyaretlerini "tarihi" olarak nitelendirdi.

Ziyaret ve iki liderin basın toplantısı, çoğu Yunan gazetesinin manşetinde yer aldı.

ATİNA (AA) - Yunan basını, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüşmesinden "net bir sonuç çıkmadığı" yorumunda bulunurken, en önemli kazancın "ikili ilişkilerde olumlu gündemin yeniden başlatılması" olduğu görüşünü paylaştı.

Gazete, diplomatik kaynaklara dayandırdığı bir diğer haberinde ise Türkiye ve Yunanistan arasında “olumlu gündemin yeniden başlatılması kararının, görüşmeden çıkan en önemli sonuç olduğunun değerlendirildiğini" aktardı. İki liderin de Ege'de gerginliğin azaltılmasına yönelik mesaj verdiğine dikkat çekildi.

Haberde, savunma bakanlarının yanı sıra dışişleri bakanlarının da bir araya gelerek Kıbrıs konusunda hazırlık toplantılarına başlayacağı ve çeşitli anlaşmaların imzalanacağı ifade edildi. Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas'ın da muhatabıyla kısa süre bir araya geleceği kaydedildi.

Ethnos gazetesi de "Çipras'tan Türk pazarlığına hayır" manşetini kullanarak, "Çipras'ın toplantıda Ege'deki ihlaller meselesini net şekilde gündeme getirdiğini" yazdı. Gazete, Erdoğan'ın ise 8 askeri geri istediğini belirterek, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması karşılığında (Batı Trakya'daki) müftü meselesini takas etme teklifinde bulunduğunu savundu.

"Her şey için pazarlık" manşetiyle çıkan Ta Nea da iki liderin kapalı kapılar ardında müzakere ettiği konuları, "darbecilerle alakalı Güvenlik Paktı, Ege'de kıta sahanlığı, 'Üsküp' meselesinden sonra Kıbrıs meselesine başlanması, ruhban okulunun müftülerle ilişkilendirilmesi ve enerji konusunda iş birliği" şeklinde sıraladı.