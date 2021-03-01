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Yunan basınında gündem oldu! 'Mısır Doğu Akdeniz'de Türkiye ile anlaşıyor'

01.03.2021 01:21 | Son Güncelleme:
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Yunan basınında gündem oldu! 'Mısır Doğu Akdeniz'de Türkiye ile anlaşıyor'

Mısır'ın, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon arama ihalesine çıktığını duyurması, Yunan basınında yer buldu. Yunan The İndicator haber portalı da konuya ilişkin, "Mısır Doğu Akdeniz'de Türkiye ile anlaşıyor" başlığını attı.

Atina'da yayımlanan Yunan Kathimerini gazetesi, ihale duyurusunu "Kahire'den Ankara'ya açık kapı" başlığıyla haberleştirdi.

TÜRK KITA SAHANLIĞININ GÜNEYİNDE SON BULUYOR

Haberde, Kahire hükümetince yayımlanan ihale haritasında, batıdaki bölgelerin Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan MEB anlaşmasına göre belirlendiği, 28. meridyenin doğusunda yer alan bir parselin ise Türkiye'nin, Türkiye-Libya anlaşmasını imzalamasından birkaç gün önce BM'ye bildirdiği Türk kıta sahanlığının güney sınırlarında son bulduğu belirtildi.

Kathimerini, Mısır hükümetinin, diğer bölgelerin yanı sıra Akdeniz'de hidrokarbonların değerlendirilmesine yönelik söz konusu duyurusunun, bölgesel aktörlerin Kıbrıs sorununun sürüncemede bulunmasından kaynaklanan karışıklıktan uzak durma çabalarının göstergesi olduğunu yazdı.

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"BİLİNÇLİ BİR TERCİH"

Haberde, "Mısır'ın bu tercihi, Mısır-Türkiye ilişkilerinin iyileştiği yönünde bir unsur olarak değerlendirilmese de, Kahire'nin gelecekteki görüşmeler için kapıları açık tutmaya yönelik bilinçli bir tercihidir." ifadesine yer verildi.

MISIR, TÜRKİYE İLE ANLAŞIYOR

Yunan The İndicator haber portalı da konuya ilişkin, "Mısır Doğu Akdeniz'de Türkiye ile anlaşıyor" başlığını attı.

Portal, Mısır'ın, gelecekte Yunan çıkarlarına zarar verecek şekilde deniz bölgelerinin sınırlandırılması konusunda Türkiye ile anlaşmaya vardığına dair, Atina'nın diplomatik servislerine bilgiler geldiğini yazdı.

Mısır'ın Akdeniz'de, Süveyş Körfezi'nde ve çöl bölgesinde, 24 parsel için ihale duyurusunda bulunduğu aktarılan haberde, "Ancak sorun şu ki Akdeniz'deki parsellerden biri, ana hatları Yunanistan ile düzenlendiği şekliyle değil, Türkiye ile düzenlendiği gibi belirleniyor." denildi. (AA)

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