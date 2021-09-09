Yunan besteci Mikis Theodorakis’e veda! Binlerce kişi sokağa döküldü, gözyaşlarıyla uğurladılar

Geçen hafta Atina'da hayatını kaybeden dünyaca ünlü besteci Mikis Theodorakis, yaşamı boyunca müziği ve söylemleriyle iki komşu halk arasında dostluk köprüsü kurmaya çalışan bir sanatçı olarak biliniyor.

Theodorakis bugün babasının memleketi Girit Adası'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi St. Eleftherios kilisesinden çıkarıldı ve son saygılarını sunmak için gelen kalabalığın alkışları arasında Atina Katedrali'ne götürüldü. Hanya'da düzenlenen cenaze töreninde yoğun kalabalık dikkat çekti.

Bestecinin ailesi tabutunun etrafında toplanırken, Theodorakis'in yakın arkadaşı olarak bilinen sanatçı Zülfü Livaneli ile Fin şarkıcı ve aktivist Arja Saijonmaa da törende hazır bulundu.

KADIN VE ERKEKLER GELENEKSEL KIYAFETLERİNİ GİYDİ

Yunan medyası, kilise öğrencilerinin Mikis Theodorakis'in şarkılarını söylediğini bildirirken, Kathimerini gazetesi, sanatçının köyü de tören için hazırlandı. Törende göze çarpan en önemli detaylardan biri, geleneksel Girit giysileri giyen erkekler ve kadınlardı.

AİLESİNİN YANINA GÖMÜLMEK İSTEDİ

Theodorakis, anne ve babasının doğduğu Girit'teki Hanya'daki Galata köyünde, anne ve babası ve erkek kardeşinin yanına gömülmek istedi.

''TÜRK HALKI ONUN ŞARKILARINI SÖYLEDİ''

Öte yandan Theodorakis'in müzisyen dostu Lakis Halkias ve Türk-Yunan Dostluğu Derneği Kurucu Üyesi gazeteci Ioanna Kolovu, Theodorakis'in Türk-Yunan dostluğuna katkılarının önemi ve sanatçının Türk halkına duyduğu sevgiye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Theodorakis'in, zengin bir ortak geçmişi olan Türk ve Yunan halklarını siyasetteki sorunların ayıramayacağına inandığını söyledi.

Öte yandan Türkiye'de de konserler veren Theodorakis'i, bu ülkeye sanatçının müziği ve eserlerinin taşıdığını ifade eden Halkias, "Türkiye ve Türk halkı, Mikis Theodorakis'in şarkılarını söyledi ve söylemeye devam ediyor. Bu önemli. Sanatı, Mikis'in yapmak istediği şeyi başardı çünkü halklar farklı politikalar nedeniyle ayrı düşebilir ama her zaman kültür ve sanatla yakınlaşırlar." diye konuştu.

Halkias, 1986'da Türk-Yunan Dostluk Derneğinin kuruluşu için kolları sıvayan Theodorakis'in, Türkiye'den Aziz Nesin, Yaşar Kemal ve Zülfü Livaneli gibi sanatçılarla iş birliği yaptığına dikkati çekerek, Theodorakis'in her zaman iki ülke sanatçılarını yakınlaştırmayı amaçladığını dile getirdi.



