Yunan Büyükelçi, Arnavutluk Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

TİRAN/ATİNA (AA) - Yunanistan'ın Tiran Büyükelçisi Eleni Surani, ülkedeki Yunan azınlığına mensup Konstantinos Katsifas'ın polisle girdiği silahlı çatışmada ölmesiyle ile ilgili olarak Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunan Büyükelçinin, Arnavut makamlarının bu konuya yönelik açık duruşu hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

"Ağır" olarak nitelendirilen bu olayın Arnavutluk Savcılığı tarafından soruşturulduğu duyurulan açıklamada, "Bu kurum (Savcılık), Arnavutluk topraklarında yaşanan tüm suçların, anayasa ve ceza kanununa göre bağımsız soruşturmasını gerçekleştiren tek kurumdur." ifadesine yer verildi.

Bakanlık tarafından ihtiyatlı olma çağrısında bulunulan açıklamada, Bakanlığın Arnavutluk'un Yunan kökenliler dahil tüm vatandaşları için güvenli ve sakin bir ülke olduğu konusunda güvence verdiği yinelendi.

Öte yandan, Arnavutluk Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Tedi Blushi de açıklamasında, Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın şeffaf ve kapsamlı soruşturmalara önem verdiğine değinerek, bu olayın Arnavutluk-Yunanistan ilişkilerini solduramayacak "izole edilmiş bir olay" olduğuna inandığını vurguladı.