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Yunan Büyükelçi, Arnavutluk Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 02:26 | Son Güncelleme

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Tiran Büyükelçisi Eleni Surani'nin, ülkedeki Yunan azınlığına mensup Konstantinos Katsifas'ın polisle girdiği silahlı çatışmada yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak Bakanlığa çağrıldığını duyurdu - Atina Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı

TİRAN/ATİNA (AA) - Yunanistan'ın Tiran Büyükelçisi Eleni Surani, ülkedeki Yunan azınlığına mensup Konstantinos Katsifas'ın polisle girdiği silahlı çatışmada ölmesiyle ile ilgili olarak Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunan Büyükelçinin, Arnavut makamlarının bu konuya yönelik açık duruşu hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

"Ağır" olarak nitelendirilen bu olayın Arnavutluk Savcılığı tarafından soruşturulduğu duyurulan açıklamada, "Bu kurum (Savcılık), Arnavutluk topraklarında yaşanan tüm suçların, anayasa ve ceza kanununa göre bağımsız soruşturmasını gerçekleştiren tek kurumdur." ifadesine yer verildi.

Bakanlık tarafından ihtiyatlı olma çağrısında bulunulan açıklamada, Bakanlığın Arnavutluk'un Yunan kökenliler dahil tüm vatandaşları için güvenli ve sakin bir ülke olduğu konusunda güvence verdiği yinelendi.

Öte yandan, Arnavutluk Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Tedi Blushi de açıklamasında, Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın şeffaf ve kapsamlı soruşturmalara önem verdiğine değinerek, bu olayın Arnavutluk-Yunanistan ilişkilerini solduramayacak "izole edilmiş bir olay" olduğuna inandığını vurguladı.

Blushi, "Arnavutluk'taki Yunan azınlığı ve Yunanistan'daki Arnavut göçmenler, bu ilişkilerin ve dostluğun sağlam köprüsü olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanı Meta, Yunanistan Kültür Bakanı'nın bu yöndeki duruşunu takdirle karşılıyor ve olayın milliyetçi söylem ve yıkıcı siyasi ihtiyaçlar için kullanma girişimlerinden uzak durulması çağrısında bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

- Yunanistan'dan olayla ilgili soruşturma

Atina Başsavcılığı ise Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, Yunan azınlığa mensup Konstantinos Katsifas'ın Arnavutluk polisi ile girdiği çatışmada öldürülmesine ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı.

Katsifas'ın Yunan hüviyetine ilişkin belgelerin kız kardeşi tarafından Yanya Savcılığına sunulmasının ardından Yunan yargısının harekete geçtiği aktarıldı.

Kimlik bilgileri ve Katsifas'ın akrabalarının ifadelerinin bulunduğu dava dosyası suçun yurt dışında işlenmesinden dolayı Atina Başsavcılığına sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, başkent Atina'da bir grup aşırı sağcı, ırkçı sloganlar eşliğinde Arnavutluk bayrağı yaktı. Dün gece geç saatlerde ise bir Arnavutluk turizm acentesine molotoflu saldırı gerçekleştirilmişti.

Yunan basınına göre polis, özellikle sosyal medya üzerinden toplanan grupların olası saldırılarına karşı Arnavutlara ait binaları koruma altına almak için harekete geçti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Arnavutluk'un Atina Büyükelçisini çağırarak diplomatik girişim başlatmıştı.

- "Polis memurlarına ateş etti"

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ergiri'ye bağlı Bularat köyünde yaşanan olayda, Konstantinos Katsifas'ın önce havaya, ardından polis memurlarına ateş ettiği belirtilmişti.

Yunanistan'ın İkinci Dünya Savaşı'nda İtalyanlara karşı girdiği mücadelede hayatını kaybeden Yunan askerlerinin anıldığı program nedeniyle polislerin köyün merkezine konuşlu olduğu duyurulan açıklamada, Katsifas'ın burada doğduğu ancak son dönemde Yunanistan'da yaşadığı kaydedilmişti.

Açıklamada, Katsifas'ın havaya ateş açmasının ardından gözaltına alınması için yapılan operasyonda, polisin karşı ateş açtığı ve bu sırada Katsifas'ın öldüğü bilgisine yer verilmişti.

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Arnavutluk büyükelçi Dışişleri Bakanlığı Yunanistan

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