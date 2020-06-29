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  4. Yunan Cumhurbaşkanı'ndan tahrik: Eşek Adası'nı ziyaret etti

Yunan Cumhurbaşkanı'ndan tahrik: Eşek Adası'nı ziyaret etti

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2020 14:15 | Son Güncelleme

Yunanistan, Ege Adaları’nda üzerinden yeni bir tahriğe daha imza attı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Aydın ilimize bağlı Eşek Adası’nı ziyaret etti.

Mart ayında görevine başlayan Yunanistan’ın kadın Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou Ege Adaları üzerinden yeni bir tahrike imza attı. Sakellaropoulou, ilk sınır ötesi ziyaretini Aydın ilimize bağlı Eşek Adası’na gerçekleştirdi. Sakellaropoulou Türk toprağı olan Eşek Adası’na helikopterle geldi. Sakellaropulu’nun ziyaretinin 4 saat süreceği ve adada yer alan Ulusal Hapishane, okul ve belediye başkanlığına ziyarette bulunacağı ifade edildi.

YUNAN İŞGALİNDEKİ EŞEK ADASI

1932 Lozan Antlaşması taraflarından İngiltere’nin 1943’te yayınladığı ve 1947 Paris Antlaşması’na taraf olan ABD’nin 1951 yılında yayınladığı haritalarda, Eşek Adası’nın 12 Ada deniz sınırları dışında Türkiye toprağı olarak gösterilmişti. Ada, 16 yıldır Yunanistan işgali altında ve adada konuşlu Yunan kara, deniz ve hava üslerinde yüzlerce silahlı Yunan askeri görev yapıyor.

ANI DEFTERİNDE TAHRİK EDİCİ İFADELER

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu’nun, Eşek Adası’nda bulunan anı defterine şu satırları yazması bekleniyor: “Adanın fahri vatandaşı olma onuruna eriştiğim için teşekkür ederim. Tarihin derinliklerindeki bu ada, Yunanistan’ın ayrılmaz bir parçasıdır. Burada olmak benim görevim. Buraya sahip çıkacağız. Yunanistan uzun zamandır Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri ve iş birliği arayışındadır. İki halkın barış içinde bir arada yaşamasına ve iş birliğine yatırım yapmaktadır. Ancak, egemenlik haklarından vazgeçmeye veya ulusal topraklar üzerindeki anlaşmazlıkları kabul etmeye hazır değildir. Güneydoğu Avrupa ve Doğu Akdeniz'de barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması, ulusal stratejimizin temel direğidir.”

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