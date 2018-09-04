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Yunan Dışişleri Bakanı: Darbe girişiminde Türkiye'nin yanında yer aldık

DÜNYA HABERLERİ  | 04.09.2018 12:17 | Son Güncelleme

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, "Darbe girişimine karşı Türkiye'nin yanında yer aldık" dedi.

Yunan Dışişleri Bakanı: Darbe girişiminde Türkiye'nin yanında yer aldık

Ayrıca Yunan Bakan "Bazı sorunlara rağmen ikili ilişkileri geliştirmeye çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Yunanistan'la işbirliği ve diyaloğu çözüm olarak görüyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kocias Yunanistan Türkiye Diyalog işbirliği

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