Yunan Dışişleri Bakanı: Darbe girişiminde Türkiye'nin yanında yer aldık

Ayrıca Yunan Bakan "Bazı sorunlara rağmen ikili ilişkileri geliştirmeye çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Yunanistan'la işbirliği ve diyaloğu çözüm olarak görüyoruz" dedi.



