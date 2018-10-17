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Yunan Dışişleri Bakanından "Makedonya" istifası

17.10.2018 19:51 | Son Güncelleme

Yunanistan'da Makedonya'nın yeni ismi üzerine yapılan anlaşmanın mimarlarından olan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Savunma Bakanı Panos Kammenos ile bu mutabakat konusunda girdiği tartışma sonrası istifa etti.

Yunan Dışişleri Bakanından "Makedonya" istifası

Atina ile Üsküp arasında geçen Haziran ayında imzalanan ve Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşma nedeniyle yaşanan tartışmalar, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'ın istifasına yol açtı.

Anlaşma sürecinde Yunanistan adına müzakereleri yürüten isim olan Kotzias, hükümetin küçük ortağı konumundaki popülist Bağımsız Yunanlar partisinin lideri Panos Kammenos ile Salı günkü kabine toplantısında hararetli bir tartışmaya girmişti.

İsim anlaşması konusunda çıkan tartışma sırasında başta Başbakan Aleksis Tsipras olmak üzere partisi Syriza'dan bakanların yeterli desteğini alamadığını belirten Kotzias, bugün attığı tweet'te, "Dünkü kabine toplantısında Başbakan ve bazı bakanlar kendi seçimlerini yaptı, ben de benimkini" ifadesini kullandı.

Hükümette savunma bakanlığı görevini yürüten Kammenos, Makedonya ile yapılan anlaşmaya başından beri karşı çıkıyordu. Kammenos, anlaşma onaylanmak üzere parlamentoya sunulursa, koalisyondan çekilme tehdidinde bulunuyordu. Kammenos'un olası bir oylamada anlaşmaya ret oyu vereceklerini açıklaması da bu durumda parlamentoda çoğunluğu kaybedecek olan Tsipras'ı baskı altında bırakmıştı.

Makedonya'daki onay sürecinde yaşanan zorluklar

Yunanistan ile Makedonya arasındaki anlaşma, her iki ülkede de milliyetçilerin gösterdiği tepkiler nedeniyle Tsipras ve Makedon mevkidaşı Zoran Zaev'i zor durumda bırakıyor. Zaev de isim değişikliği için gerekli anayasa değişikliklerinin yapılabilmesi için parlamentoda üçte ikilik çoğunluğun desteğini almaya çalışıyor. Zaev, anlaşmanın parlamentodan geçmemesi hâlinde ülkeyi erken seçime götüreceğini açıklamıştı. Makedonya'da 30 Eylül'de düzenlenen referanduma katılanların yüzde 90'dan fazlası Yunanistan ile yapılan anlaşmaya destek vermişti. Ancak referanduma katılım oranı yüzde 40'ın altında kalmıştı. Referandumun her ne kadar hukuki bağlayıcılığı olmasa da düşük katılım, anlaşmaya karşı çıkan muhalefet partilerinin elini güçlendirmişti.

Kotzias'ın istifasının kabul edildiğini açıklayan Tsipras, isim değişikliği anlaşması sürecinin tamamlanması için dışişleri bakanlığı görevini kendisinin üstleneceğini duyurdu. Tsipras, başkent Atina'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu tarihi anlaşmanın başarıyla tamamlanması için elimden geleni yapmaya kararlıyım" ifadesini kullandı.

Atina ile Üsküp arasındaki isim krizi

Yunanistan'ın kuzeyinde de aynı ismi taşıyan bir bölge bulunduğu için Makedonya'nın adı, 27 yıldır Atina ile ihtilafa neden oluyor. Atina bu isim nedeniyle komşusunun söz konusu bölgede toprak iddia etmesinden kaygı duyuyor. Antik dönemde Büyük İskender'in yaşadığı bu bölge, Yunanlar için aynı zamanda tarihsel gurur kaynağı olma özelliğini taşıyor.

İsim krizi nedeniyle Yunanistan, Makedonya'nın Avrupa Birliği ve NATO üyeliğine karşı çıkıyordu. Yunanistan, anlaşma yürürlüğe girdiği takdirde Üsküp'ün bu iki kuruma üyeliği konusunda koyduğu engelleri kaldırma sözü vermişti.

DW,AFP,AP,dpa/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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