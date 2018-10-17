Atina ile Üsküp arasında geçen Haziran ayında imzalanan ve Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşma nedeniyle yaşanan tartışmalar, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'ın istifasına yol açtı.

Anlaşma sürecinde Yunanistan adına müzakereleri yürüten isim olan Kotzias, hükümetin küçük ortağı konumundaki popülist Bağımsız Yunanlar partisinin lideri Panos Kammenos ile Salı günkü kabine toplantısında hararetli bir tartışmaya girmişti.

İsim anlaşması konusunda çıkan tartışma sırasında başta Başbakan Aleksis Tsipras olmak üzere partisi Syriza'dan bakanların yeterli desteğini alamadığını belirten Kotzias, bugün attığı tweet'te, "Dünkü kabine toplantısında Başbakan ve bazı bakanlar kendi seçimlerini yaptı, ben de benimkini" ifadesini kullandı.

Hükümette savunma bakanlığı görevini yürüten Kammenos, Makedonya ile yapılan anlaşmaya başından beri karşı çıkıyordu. Kammenos, anlaşma onaylanmak üzere parlamentoya sunulursa, koalisyondan çekilme tehdidinde bulunuyordu. Kammenos'un olası bir oylamada anlaşmaya ret oyu vereceklerini açıklaması da bu durumda parlamentoda çoğunluğu kaybedecek olan Tsipras'ı baskı altında bırakmıştı.