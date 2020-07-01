HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yunan güvenlik güçlerince ölüme terk edilen kaçak göçmenler, kurtarıldı

Yunan güvenlik güçlerince ölüme terk edilen kaçak göçmenler, kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 22:01 | Son Güncelleme

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan güvenlik güçlerince Türk karasularına bırakılan 2 can salı ve 1 ahşap teknedeki toplam 58 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yunan güvenlik güçlerince ölüme terk edilen kaçak göçmenler, kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine, ilk olarak saat 07.37'de, Bademli açıklarındaki 2 can salında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, 49 kaçak göçmeni kurtararak, önce bota sonra karaya çıkardı.

İkinci ihbar, saat 09.40'ta yapıldı. Dikili ilçesine bağlı Madra Çayı açıklarında, bir ahşap teknede kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye yine Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

9 GÖÇMEN KURTARILDI

Yerleri tespit edilen tekneden, 9 kaçak göçmen kurtarıldı. Yapılan çalışmada, göçmenlerin Yunanistan güvenlik güçlerince Türk karasularına terk edildikleri belirlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme takviminde yeni dönem!Bugün itibariyle başladı Normalleşme takviminde yeni dönem!Bugün itibariyle başladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Ayasofya yanıtıDışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Ayasofya yanıtı
iPhone 12'de hangi özellikler olacak? İlk bilgiler sızdı...iPhone 12'de hangi özellikler olacak? İlk bilgiler sızdı...

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ten TELE 1 ve Halk TV'ye 5 gün ekran karartma cezası

RTÜK'ten TELE 1 ve Halk TV'ye 5 gün ekran karartma cezası

Reuters duyurdu: Aşıda insanlı denemeler başarılı!

Reuters duyurdu: Aşıda insanlı denemeler başarılı!

Instagram paylaşımı dünya rekoru kırdı

Instagram paylaşımı dünya rekoru kırdı

İlk açıklama! 'Ağır fiziksel şiddete maruz kaldım'

İlk açıklama! 'Ağır fiziksel şiddete maruz kaldım'

Dövülerek öldürülmüştü! 'Mahrem yerlerinden nasıl tanıdın?'

Dövülerek öldürülmüştü! 'Mahrem yerlerinden nasıl tanıdın?'

Albayrak ailesine çirkin saldırıda yeni gelişme

Albayrak ailesine çirkin saldırıda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Diğer Haberler
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 861'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 861'e yükseldi

1 Temmuz 2020 Şans Topu ve Süper Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

1 Temmuz 2020 Şans Topu ve Süper Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

1 Temmuz 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları sorgula

1 Temmuz 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları sorgula

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Ayasofya yanıtı

Çiftçinin 63 bin lirasını polis kurtardı

Çiftçinin 63 bin lirasını polis kurtardı

Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında flaş gelişme! 1 kişi tutuklandı

Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında 1 tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.