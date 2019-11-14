Yunan güvenlik güçlerinin, düzensiz göçmen teknelerini zorla geri döndürdüğü iddia edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 2 ayrı botta Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, Midilli Adası'na yaklaştıkları sırada yanaşan Yunan güvenlik güçlerinin, botlarının yakıt deposuna zarar verip, kendilerini Türk kara sularına bıraktığını iddia etti.

Alınan bilgiye göre, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili açıklarında 2 ayrı bot olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti.

Botlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 55 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenlerden Afganistan uyruklu Semih Seferi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dikili'den 46 kişi yola çıktıktan 1,5 saat sonra Yunan güvenlik güçleriyle karşılaştıklarını ve adaya çok yakın bir mesafede olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yunanistan’a doğru gidiyorduk. O sırada Yunan güvenlik güçleri geldi. Botun yakıt deposuna zarar verdiler, hortumu çıkartarak bizi ortada bıraktılar. Telefonla Türk Sahil Güvenliğini aradık. Onlar geldi bizi kurtardı. Yunan güvenlik güçleri bize çok küfür etti ve 'Geri dönün' dedi. Teknede çocuklar da vardı. En küçüğü 6 aylık en büyüğü 10 yaşındaydı."