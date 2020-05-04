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  4. 'Yunan helikopteri Türk jetleri tarafından taciz edildi' iddiasına Dışişleri'nden yanıt

'Yunan helikopteri Türk jetleri tarafından taciz edildi' iddiasına Dışişleri'nden yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 14:34 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Milli Savunma Bakanı’nı taşıyan helikopterin Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddialarını yalanlayarak, “Rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırmaya çalışmanın bu ülkeye bir faydası yoktur” dedi.

'Yunan helikopteri Türk jetleri tarafından taciz edildi' iddiasına Dışişleri'nden yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Milli Savunma Bakanı’nı taşıyan helikopterin Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddialarını yanıtladı.

'YUNAN SAVUNMA BAKANI'NI TAŞIYAN HELİKOPTERE TACİZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Aksoy yaptığı açıklamada, “Savaş uçaklarımız Ege'de rutin faaliyetleri çerçevesinde teşhis görevi icra etmiş olup, Sayın Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin tacizi söz konusu değildir. Rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırmaya çalışmanın bu ülkeye bir faydası yoktur. Bunun yerine bu meselelerin iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında başlatılan güven arttırıcı önlemler süreci içinde ele alınması gerekir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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